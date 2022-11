Baden: Drogenlenker krachte in Auto - Fall für Gericht

Ein fast frontaler Crash legte am 2. Juni den Erzherzog Wilhelm-Ring in Baden lahm. Was erst wie ein „normaler“ Unfall aussah, beschäftigte jetzt das Landesgericht, wo über die Unterbringung des Unfalllenkers in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entschieden wurde.

Laut Staatsanwaltschaft hat der 23-jährige Mödlinger sein Auto nämlich absichtlich in den entgegenkommenden Pkw mit einem jungen Pärchen aus Baden gelenkt.

Danach soll der Mann unter dem Einfluss einer akuten Psychose aus dem Auto gesprungen sein und die beiden Unfallopfer mit seinen Fäusten attackiert haben. Das bestätigten vor Gericht nicht nur die Opfer, sondern auch zwei Zeugen. Ein Passant: „Der Mann sprang nach dem Unfall laut brüllend aus seinem Wagen und stürzte sich auf die beiden jungen Leute. Er schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht, griff den Mann an und erst als ich laut um die Polizei rief, rannte er weg.“

Der 23-Jährige erklärte vor Gericht, dass er sich nur mit „Blackouts“ an den Tag erinnern könne und überhaupt nicht an den Unfall. Laut psychiatrischem Sachverständigem besteht die Gefahr, dass der Mann weitere Straftaten vollbringt. Außerdem wurde dem Mödlinger per Strafantrag von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, über Jahre Amphetamine genommen und auch verkauft zu haben.

Seit dem Unfall ist der Mann in Therapie. Die Unterbringung des Mödlingers wurde bedingt nachgesehen. Die drohende Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde somit nur bedingt angedroht.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.