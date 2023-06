Auszug, Umzug, Einzug!

So schön die alten Prym-Hauser von außen auch sind, bewohnbar waren sie fast nicht mehr. Deshalb beschloss die Marktgemeinde Weissenbach einen Neubau für die Bewohner der Prym-Häuser. Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP) setzte sich mit der Gewog Arthur Krupp in Verbindung und die Planung ging schon los. Der Bürgermeister legte großen Wert darauf, dass die Mieter der Prym-Häuser in ihrem neuen Heim glücklich sein können.

Kostengünstig müssen die Wohnungen sein, dem modernsten Standard entsprechen, entweder ein Garten, Balkon, oder Dachterrasse dabei sein und einen Wohnkomfort vom Feinsten haben. Kein einfaches Unterfangen, all diese Ansprüche unter einem Hut zu bekommen, viele Gespräche, viel Zeit und viel Liebe wurde in die Planung und Fertigstellung der Wohnhausanlage gesteckt. Das GEWOG-Team rund um die Geschäftsführer Christian Anderle und Roland Kreuter schafften es aber, all diese Wünsche zu erfüllen und für 36 Familien ein neues, modernes Heim in der Further-Straße 49-51 zu schaffen.

Schlüsselübergabe an 36 Familien

Nun war es kürzlich so weit, die Wohnungsschlüssel konnten bei einer Feierlichkeit an die Mieter übergeben werden. Im Beisein von Pfarrer Josef Failer, der die Anlage segnete und ÖVP-Landtagsabgeordneten Christoph Kainz sowie zahlreicher Gäste und vor allem der freudigen Mieter wurde die Übergabe ausgiebig gefeiert.

Bürgermeister Miedl wünschte „allen Mietern und Familien, dass sie sich so richtig wohl in ihrem neuen Zuhause fühlen, glücklich und zufrieden sind.“ Er möchte sich „bei allen Beteiligten herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken, vor allem beim Team der Gewog Arthur Krupp und Architekt Kadlec, die mit einer Engelsgeduld versucht haben, alle unsere Wünsche zu erfüllen und vor allem leistbare Wohnungen geschaffen haben.“ Großen Dank gebühre auch dem Land NÖ für die Wohnbauförderung.

Gewog Geschäftsführer Anderle erklärte bei seiner Ansprache, dass es „ein steiniger, aber erfolgreicher Weg von der Planung bis zum heutigen Tag, der Schlüsselübergabe“ gewesen sei. Die Anlage sei „trotz der besonderen Zeiten in nur 20 Monaten“ zu Gesamtbaukosten von ca. 6,5 Millionen Euro errichtet worden. „Durch die Wohnbauförderung und den moderaten Baurechtszins seitens der Gemeinde können hier leistbare Mieten realisiert werden!“, frohlockte Anderle.

Mittlerweile kann man schon sämtlichen Familien beim Umzug beobachten, da werden Kartons geschleppt, Möbel transportiert und Kind und Kegel übersiedelt.