Baden: Problemlöser bieten Hilfe an

Unterstützung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien bieten seit kurzem Andrea Ley, Luisa Schubert, Jürgen Fuchs und Katharina Vock in ihrer Gemeinschaftspraxis „Gesprächsraum“ am Fischertor 5 an.

Die erfahrenen Experten decken die Bereiche Psychotherapie, psychologische Behandlung und Diagnostik sowie Supervision und Coaching ab. „Unser Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen suchen. Durch die Vielfalt unserer therapeutischen Ansätze und unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit, können wir auf die Bedürfnisse unserer Klienten abgestimmte Einzel-, Paar- und Familientherapien sowie Testungen, Gutachten und Befunde anbieten“, erklärt Jürgen Fuchs, der seine Praxis zuvor in Mödling hatte. „Gesundheitliche Herausforderungen, Existenzängste sowie private oder berufliche Krisen. Pandemien, Kriegs- oder Rezessionsängste haben dazu beigetragen, dass die psychischen Leiden förmlich explodiert sind“, erläutert Fuchs.

Alleine im Vorjahr habe jeder vierte Österreicher eine Verschlechterung seiner mentalen Gesundheit wahrgenommen. „Wir sind uns sicher, dass unser Angebot eine wichtige Ergänzung für die psychotherapeutische Versorgung im Bezirk darstellt“, sagt Fuchs.

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) hieß das Team bei der Praxiseröffnung in Baden herzlich willkommen und wünschte viel Erfolg. Auch Kottingbrunns Ortschef Christian Macho (ÖVP) schloss sich dem an.

