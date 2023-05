Radausfahrt & Maifest SPÖ Bad Vöslau feierte 1. Mai erlebnisreich

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

Sie sorgten (unter anderen) für einen gelungenen 1. Mai in Bad Vöslau: Matthias Graf, Verena Studeny, Karl Wallner, Stefan Rabits und Manuel Fruth. Foto: Helga Nitsche

D ie SPÖ Bad Vöslau lud am 1. Mai zu einer erlebnisreichen Radausfahrt und einem fröhlichen Maifest am Ganslplatz in Gainfarn ein. Zahlreiche Menschen nahmen an den Veranstaltungen teil und genossen einen aktiven Tag voller Spaß und Gemeinschaft.