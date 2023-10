Bad Vöslau: Unger Stahlbau plant Wirtschaftspark an A2

Aufmerksamen Beobachtern wird jene Ankündigungstafel und erste Bautätigkeiten im Bereich des Gewerbegebiets Ost in Bad Vöslau aufgefallen sein. Auf den Tafeln wird seit geraumer Zeit für ein neues Projekt geworben: den Gewerbepark Bad Vöslau. Hinter dem Unternehmen steht die bekannte, international tätige Firma Unger Stahlbau aus Oberwart. Wie der Bereichsleiter von Unger Steel Real Estate, Alexander Burdiak erklärt, soll auf dem rund vier Hektar großen Areal bis 2025 ein moderner Gewerbepark samt Lager, Produktionsstätten und Büroflächen entstehen und in der Folge an interessierte ortsansässige Betriebe vermietet werden.

Unger baut, betreibt und vermietet

Dafür stehen ca. 15.000 Quadratmeter für Gewerbe- und Lagerflächen und ca. 5.200 Quadratmeter für Büroflächen zur Verfügung. Die Gesamtbaukosten sollen laut dem Manager im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen. Ein besonderes Anliegen ist Unger – wie auch der Stadtgemeinde – die nachhaltige Bau- und Betriebsweise des Gewerbeparks. Bereichsleiter Burdiak erklärt: „Wir streben für dieses Projekt eine sogenannte DGNB-Zertifizierung in Gold an, das heißt, wir verpflichten uns nicht nur zu einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Bauweise, sondern wollen auch mit ‚grüner‘ Qualität punkten.“ Unger Stahlbau plane „ein ganzes Bündel an Maßnahmen“. Unger-Stahlbau errichtet nicht nur den Wirtschaftspark, sie betreibt und vermietet ihn auch. Ein Verkauf einzelner Halleneinheiten ist nicht geplant.

Gewerbepark soll ans Radnetz angebunden werden

Als Beispiele nannte er unter anderem den Einbau einer Wärmepumpe, die Begrünung des Dachs samt Photovoltaikanlage sowie eine Bepflanzung des Areals mit einheimischen Bäumen und Sträuchern. Unterstützt wird Unger in dem Vorhaben von der Stadt, die plant, den Gewerbepark mit einem kombinierten Geh- und Fahrradweg an das lokale und regionale Fahrradnetz anzuschließen. Bürgermeister Christian Flammer, Liste Flammer, ergänzt: „Auch wollen wir, dass der Standort an das öffentliche Personennahverkehrsnetz angebunden wird.“ Über das Angebot für die Wirtschaft zeigt sich der Stadtchef erfreut. „Wir sind eine Zuzugsgemeinde und brauchen Projekte wie dieses. Jeder neu geschaffene Arbeitsplatz ist ein Gewinn.“

Gemeinde forciert nachhaltige Entwicklung

Der Gewerbepark gehört nicht der Gemeinde, so wie auch nicht die nun betroffenen Grundstücke. Die Gemeinde nutzt aber die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeit, um eine nachhaltige Entwicklung des Gebietes sicherzustellen. Im Zuge der aktuellen Änderung des Flächenwidmungsplanes ist daher auch ein Zusatz vorgesehen, der eine dem betrieblichen Hauptzweck der Lagerung, Logistik, Abstellen von Kraftfahrzeugen usw. vorgesehene Nutzung ausschließt.Flammer betont: „Unser Bestreben bei der Entwicklung des Betriebsgebietes liegt ganz klar auf der Arbeitsplatzschaffung und der Verkehrsreduktion. Wir sind hier mit den Eigentümern im engen Austausch und gerade die Famile Wertek, auf deren Flächen dieser Gewerbepark errichtet wird, teilt diesen Ansatz der Gemeinde und wir sind immer in einer sehr engen und positiven Abstimmung.“

Auch die Firma Unger-Stahlbau war bei der Gemeinde vorstellig und hat ihr Konzept erklärt. „Das in einem Betriebsgebiet LKW-Fahrten entstehen ist klar, aber am Standort Bad Vöslau wird die Beeinträchtigung der Bevölkerung durch den direkten Autobahnschluss weitestgehend vermieden. Darüber hinaus wird bei der Erschließung aller neuen Betriebsgebietsflächen immer eine Radwegeverbindung mitgedacht“, betont der Stadtchef.