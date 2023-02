Unfall statt Tierquälerei in Baden

Das Szenario: Angenommen wurde, dass es einen brutalen Fall der Tierquälerei in Baden gegeben hat.

Denn der zweijährige Familienkater Jordan der Familie Khier wurde in der Vöslauer Straße, Ecke Albrechtsgasse tot aufgefunden.

Die Tierhalter in der Region waren bereits in Alarmbereitschaft. Die Angst vor einem irren Tierquäler ging um, einige Medien berichteten bereits darüber, dass der Kater auf entsetzliche Weise zu Tode gequält worden sei. Neue tierärztliche Untersuchungen legen aber einen anderen Schluss nahe. Der Oberst der Stadtpolizei Baden Walter Santin stellt klar: „Die Katze ist überfahren worden und wir stehen mit dem Tierheim und den Tierhaltern in Kontakt.“ Wer ihn überfahren hat, steht noch nicht fest.

Die Chefin des Tierheimes Baden, Susanne Posch, hat 20 Katzen, 25 Hunde und 13 Kaninchen in ihrer Obhut. Sie weiß um die Gefahren, die Freigänger-Katzen bei nächtlichen Ausflügen ausgesetzt sind und ihr Sicherheits-Tipp zum Orten der Tiere lautet: „Ich empfehle ein GPS-Gerät auf dem Halsband oder einen geschützten Freigang in einem Garten oder eingezäunten Bereich.“

Doch auch Hunde sind bei Freigängen in Gefahr.

Im Kurpark, dem Doblhoffpark und bei der Hundefreilaufzone entlang der Schwechat sind vermehrt Giftköder gefunden worden. Ein Hund wurde erst kürzlich in der Nähe des Hotels Sacher vergiftet und ist verstorben. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen werden bei der Stadtpolizei Baden unter 02252/4000 angenommen und helfen mehr denn je.

