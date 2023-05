Neuer Bankstellenleiter in Ebreichsdorf

Ab Mitte Mai wird Peter Winkler die Leitung der Raiffeisenbankstelle in Ebreichsdorf übernehmen. Er löst den bisherigen Bankstellenleiter Christian Innig ab, der zukünftig die Leitung der Bankstelle in Pfaffstätten übernehmen wird.

Peter Winkler verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bankensektor und hat in den letzten drei Jahren äußerst erfolgreich die Bankstelle in Baden geleitet. Er hat umfangreiche Erfahrung als Teamleiter und strebt danach, die Raiffeisenbank in Ebreichsdorf weiter zu stärken. Er kennt die Region sehr gut und engagiert sich auch in gemeinnützigen Organisationen.

„Als gebürtiger Ebreichsdorfer fühlt es sich für mich an, als würde ich nach Hause kommen. Die umfassende Betreuung unserer Kunden ist für mein Team und mich von größter Bedeutung. Als engagierte Berater sind wir bestrebt, stets individuelle Lösungen zu finden", sagt Winkler.

