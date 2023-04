Garten der Begegnung in Traiskirchen lädt zum Jungpflanzenmarkt

Der Garten der Begegnung lädt am Samstag, 22. April, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zum Jungpflanzenmarkt ein. Beim Garten der Begegnung handelt es sich um ein Projekt für Asylwerber und Einheimische. Die Asylwerber haben eine Anlaufstelle, wo sie sich beim Pflanzen- und Gemüseanbau einbringen können und von den Einheimischen vieles erfahren, was das Leben in Österreich mit sich bringt. Dabei werden wertvolle Kontakte geknüpft und die österreichische Sprache beim Verkaufsgespräch geübt.

Tolles Angebot beim Jungpflanzenmarkt

Das Angebot des Gartens der Begegnung kann sich beim Jungpflanzenmarkt sehen lassen: Angeboten werden Erdbeeren, Lauch, Mangold, Fenchel, Sellerie, Salate, Petersilie, Schnittlauch, Asia, Artischocke, Kohl, Kohlrabi, Broccoli, Paradeiser, Gurken, Paprika, Melanzani, Zucchini, Kürbis, diverse Blumen und noch einige Pflänzchen mehr.

Als Tüpfelchen auf dem Garten-i wird auch noch hausgemachte Lobauer Komposterde, verfeinert mit Pferde- und Schafmist, angeboten.

Adresse: Garten der Begegnung, Akademiestrasse/Ecke Einödstraße; 2514 Traiskirchen.

