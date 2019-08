RK-Flohmarkt: Viel Neues vom Alten .

Mittlerweile ist der Raritäten-Flohmarkt des Roten Kreuzes Baden zu einem jährlichen Fixpunkt für Sammler und Schnäppchenjäger geworden. Am Freitag, 2. August, findet dieser erstmals im „Haus der Menschlichkeit“ in der Wiener Straße 68a in Baden statt.