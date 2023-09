Neun Gemeinden setzen auf Glasfasernetz von A1

Gleich neun Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter trafen am Mittwochvormittag vor dem Ebreichsdorfer Rathaus zusammen. Ein aufgeschütteter Sandhaufen mitten am Hauptplatz machte klar, dass jetzt gleich der symbolische Spatenstich zu einem zukunftsweisenden Projekt erfolgen wird, den 19.000 Haushalte und Betriebe werden direkt an das Glasfasernetz von A1 angebunden. Damit dieser Ausbau zügig vorangeht, steht die gesamte Kleinregion - also Ebreichsdorf, Trumau, Oberwaltersdorf, Teesdorf, Blumau-Neurißhof, Mitterndorf, Reisenberg, Seibersdorf und Pottendorf - geschlossen hinter dem Projekt. Auch Vertreter der Wirtschaft, wie die Kaffeerösterei Kanzi in Trumau, begrüßen den digitalen Ausbau.

Bürger haben ausreichend Gelegenheit zur Info

In einem Stufenplan sollen alle Gemeinden der Kleinregion an das Breitbandnetz von A1 angeschlossen werden. Den Beginn macht Trumau. Erste Informationsveranstaltungen haben bereits stattgefunden. A1 betont die Wichtigkeit dieser Bürgerveranstaltungen, damit alle Anliegen und persönlichen Fragen der Interessentinnen und Interessenten gleich mit den Fachleuten von A1 besprochen werden können. Denn angeschlossen werden soll „jedes Haus und jede Wohnhausanlage in Ebreichsdorf“, wie Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar, SPÖ, betont. In den neun Gemeinden werden dafür mehr als 1.322 Kilometer Glasfaser verlegt. Insgesamt sind dafür nur rund 220 Kilometer Grabungsarbeiten notwendig. A1 achtet dabei auf eine schonende Verlegung, etwa durch die Nutzung vorhandener Leerrohre.

Andreas Kollross, SPÖ, Bürgermeister von Trumau und Abgeordneter zum Nationalrat, betont: „Der Glasfaserausbau ist wichtig für unsere gesamte Region. Damit geben wir Perspektiven für die Zukunft und stärken die Region als Wirtschaftsstandort. Als Kleinregion haben wir eines bewiesen: Es ist gut, wenn sich Gemeinden gemeinsame Ziele setzen, und gemeinsam an einem Strang ziehen, unabhängig welcher politischen Weltanschauung man sich zugehörig fühlt.“ Das erfreut auch Kleinregionsobmann Otto Strauss, SPÖ, mit Freude: Dass das Projekt über alle Gemeinde und -parteigrenzen hinweg verwirklicht wird.

Auch Kollross hält fest: „Mit dem Glasfaserausbau in allen neun Gemeinden haben wir bewiesen, dass die Sachpolitik und das Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben für alle Bürgerinnen und Bürger damit ein Anschlussangebot erreicht, dass keine Gemeinde alleine erzielen hätte können.“

A1 Geschäftsführer Marcus Grausam war bei dem Termin persönlich anwesend. Er merkte an, dass sein Unternehmen anstrebt „egal ob privater Haushalt, kleines Unternehmen oder großer Konzern“ mit Hilfe des Glasfasernetzes von A1 in eine neue Datendimension zu heben. Dafür investiert A1 in Österreich jährlich rund 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur. Grausam ist überzeugt: „Eine gute Breitbandanbindung gehört heute in jedes Haus, genauso wie Wasser oder Strom. Ziel dieses Ausbauprojektes ist es, rund 19.000 Haushalte direkt an das größte Glasfasernetz Österreichs anzubinden und sie damit für die digitalen Anwendungen der Zukunft fit zu machen.“

Glasfaser steigert Wirtschaftskraft und Lebensqualität

Wolfgang Kocevar weiß: „Der Glasfaserausbau von A1 trägt dazu bei, dass die Kleinregion Ebreichsdorf auch weiterhin zu den modernsten und zukunftsorientiertesten Regionen Niederösterreichs zählt. In Zeiten von Internet-TV und zunehmenden Homeoffice ist ein leistungsstarker Internetanschluss von entscheidender Bedeutung. Daher liegt es mir sehr am Herzen dafür zu sorgen, dass unsere Stadt mit der neuesten Technologie ausgestattet ist und unseren Bürgerinnen und Bürgern ein hochwertiger state-of-the-art Internetzugang zur Verfügung steht und so eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung ermöglicht.“

Im Rahmen des A1 Glasfaserausbaus werden auch Betriebe, wie das Familienunternehmen Kanzi Kaffee in Trumau, mit ultraschnellem Internet versorgt. Doris Kanzi ist CEO von Kanzi Kaffee, das das Kaffeerösterhandwerk liebt und lebt. Sie ist überzeugt: „Wir von Kanzi Kaffee rösten in Trumau mit Leidenschaft besten Kaffee nach italienischer Art. Die Digitalisierung hilft uns, unsere operativen Abläufe - Einkauf, Produktion, Marketing, Verkauf - weitestgehend zu automatisieren und neue Möglichkeiten zu erschließen. Die Infrastruktur und das Service von A1 geben uns wertvolle Zeit zurück, um unseren Fokus auf den Aufbau und die Pflege lebendiger Kundenbeziehungen zu richten.“

Der Glasfaserausbau startet im Herbst 2023 in den Gemeinden Trumau, Reisenberg und Pottendorf.