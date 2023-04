Raserei Mit 252 km/h auf der A2 bei Traiskirchen unterwegs!

E in unglaublicher Vorfall an Raserei ist am Dienstag auf der Südautobahn (A2) bei Traiskirchen (Bezirk Baden) gemessen worden. Ein Lenker ist dort mit 252 anstatt der erlaubten 130 km/h unterwegs gewesen.