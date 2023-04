Sprachen machen Freu(n)de

Direkt nach der Eskalation des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 hat Theodora Werner damit begonnen, online ehrenamtlich Deutsch auf Ukrainisch zu unterrichten. Seit Herbst bietet sie, gemeinsam mit Maria Hönigsberger, die ehrenamtlich tätig ist, Deutschkurse auf Ukrainisch in Berndorf an.

„Deutsch zu lernen ist nicht einfach“, weiß Hönigsberger, die 16 Jahre in ukrainischen Schulen Deutsch unterrichtet hat, „aber die Leute strengen sich an. Sie wissen, wie wichtig gute Sprachkenntnisse sind“.

Für Werner, die selbst mehrere Sprachen spricht, ist klar, dass Freundschaften eine entscheidende Rolle beim Sprachenlernen spielen: „Ohne meine starken Verbindungen in die Ukraine wäre es nahezu unmöglich gewesen, die Sprache zu lernen. Man sollte in eine Sprache richtig eintauchen können, um sie möglichst schnell zu lernen“.

„It’s a match“

Werner und Hönigsberger wollen daher Triestingtaler und Ukrainer zusammenbringen: „Wir fragen die Hobbys und Interessen der Teilnehmer ab und vernetzen sie auf dieser Basis. Der Rest hängt davon ab, wie viel Zeit die Beteiligten haben und was sie sich miteinander ausmachen“, erklärt Werner die unkomplizierte Art, neue Bekanntschaften zu schließen. Wichtig ist ihr nur eines: „Eine Partnerschafts- oder Jobbörse soll das keinesfalls sein. Wir suchen Leute, die Freundschaften und Bekanntschaften auf Augenhöhe schließen möchten.“

