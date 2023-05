Reisebusse in Baden: „Beste Lösung, die möglich ist“

Die Situation durch Reisebusse am Brusattiplatz wurde oft kritisiert, sagt Stadtchef Stefan Szirucsek (ÖVP). Nun habe man mit der Ein- und Ausstiegsstelle in der Braitner Straße und Roseggerstraße einen Standort gefunden, „der diese unbefriedigende Situation beendet.“ Szirucsek erklärt das Prozedere: „Die Zufahrt der Reisebusse, die von der A2 Südautobahn kommen, erfolgt über das Landesstraßennetz, die Braitner Straße ist Landesstraße. Busse, die über die B212 vom Süden kommen, fahren, wie Busse aus dem Westen, über die Vöslauer Straße und Elisabethstraße zu. Nach dem Ausstieg der Gruppen haben die Busse die Ausstiegsstelle zu verlassen. Eine Parkmöglichkeit besteht auf dem Areal der NÖM in der Vöslauer Straße.“ Die Reisebusse holen später die Gruppen wieder an der Einstiegstelle in der Roseggerstraße oder Braitner Straße ab. Insgesamt gebe es dort jetzt drei Busstände (zwei in der Roseggerstraße, eine in der Braitner Straße), wo nur das Halten zum Ein- und Aussteigen möglich sei.

„Mischnutzung mit Reisebussen ist rechtlich nicht möglich“

Das Projekt wurde mit dem Amtssachverständigen der BH Baden geprüft – auch Nachweise betreffend Schleppkurven – und eine Fußgängerampel seien vorgeschrieben worden. Bei dieser Lösung sei kein Reversieren erforderlich. Szirucsek stellt zudem klar: „Das Linksabbiegen aus der Elisabethstraße in die Roseggerstraße ist mit Reisebussen möglich. Das gilt auch für das Linksabbiegen von der Braitner Straße in die Roseggerstraße.“ Vom Amtssachverständigen war die Versetzung der Fußgängerampel im südöstlichen Bereich der Kreuzung Braitner Straße – Roseggerstraße vorgeschrieben.

Zum Vorschlag, beim Bahnhof Ein- und Ausstiegsstelle für Reisebusse zu installieren, stellt der Bürgermeister klar: „Die Haltestellen am Bahnhof dienen dem Linienbusverkehr. Eine Mischnutzung mit Reisebussen ist rechtlich nicht möglich“, erklärt er.

Zusammenfassend merkt Szirucsek an, dass es sich um eine provisorische Lösung handle, die mit der Verkehrsbehörde akkordiert sei. Er stehe besseren Vorschlägen positiv gegenüber, aber: „Die nunmehr gefundene Lösung ist die beste Lösung, die derzeit möglich ist.“

