Festival am Traiskirchner Hauptplatz

Zwar ist es bis September noch ein bisschen Zeit, doch die Weichen, um das Traiskirchner Lifestyle Festival, bei dem sich alles um Rockabilly und Rock´n Roll Lifestyledreht, noch attraktiver zu machen, wurden jetzt gestellt. „Wir wollen das Rebel Heart Festival in den Mittelpunkt der Stadt rücken“, macht der zuständige Gemeinderat Robert Eichinger, SPÖ, klar. Das Areal rund um die Stadtsäle, den Hauptplatz und das Einkaufszentrum Arkadia bietet mehr Platz und macht es möglich, auch die im Zentrum ansässigen Gewerbe- und Gastrobetriebe mit einzubeziehen. „Der neue Standort macht es auch möglich, bei der Autoschau mehr US- und Showcars als bisher zu zeigen. Denn die Ausstellung der Autos wird direkt am Hauptplatz stattfinden“, sagt Eichinger.

Und die Parkplätze beim BiZent und der Arkadia erleichtern die Anreise der Gäste, die immer zahlreicher geworden sind. Außerdem gibt es noch einen Vorteil: „Die Stadtsäle bieten den Besuchern Wettersicherheit zu den abendlichen Liveacts und lassen zukünftig eine größere Anzahl an Ausstellern zu“, sagt Eichinger. Die Spange zwischen Hauptplatz und Stadtsälen bildet dabei das Arkadia, in dem neben kleineren Liveacts und Showprogrammen auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen wird. Das Rebel Heart Festival findet vom 15. bis 17. September statt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.