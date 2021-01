Regelmäßige Gratistests im Bezirk Baden stehen fest .

Nun ist es fix. In Niederösterreich werden in 120 Standorten regelmäßig freiwillige Coronavirus-Schnelltests durchgeführt. Je nach Wochentag und Region stehen mehrere Testorte zur Auswahl, an denen man einen kostenlosen Test absolvieren kann. Im Bezirk Baden sind die Teststraßen in Berndorf, Baden, Traiskirchen und Ebreichsdorf.