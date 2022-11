Lkw im Fokus - wie Schwerverkehr reduzieren?

Werbung

Zum Thema Schwerkehr, insbesondere in den Gemeinden Blumau-Neurißhof, Günselsdorf, Oberwaltersdorf, Tattendorf, Teesdorf und Trumau, fand am 16. November eine Abschlussbesprechung statt.

Im Vorfeld wurden umfassende Verkehrszählungen durchgeführt. Als Ergebnis kann laut Bezirkshauptmannschaft Baden festgehalten werden, dass das hohe Schwerverkehrsaufkommen in diesen Gemeinden hauptsächlich auf die zahlreichen Schottergruben und Deponien zurückzuführen ist. Positiv festgestellt wurde, dass es so gut wie keinen Mautfluchtverkehr gebe und keine eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen.

„Der Vollausbau der A3 Anschlussstellen ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Lkw Durchfahrten in Oberwaltersdorf“

Bei einem Runden Tisch mit dem Deponiebetreibern und Vertretern von Wirtschaftskammer und BH Baden wurde auf die Situation hingewiesen. Die Betreiber sind sich dieser Verkehrsproblematik bewusst und bereit, zur Entlastung der Bevölkerung auf ihre Lenker und Subunternehmer dahingehend einzuwirken, in Ortsgebieten maximal 30 km/h einzuhalten und im Bereich von Schulen und Kindergärten besonders langsam zu fahren. Einig sei man sich, dass mittelfristig nur ein Vollausbau der A3-Anschlussstellen Ebreichsdorf und Guntramsdorf zu einer Entlastung beitragen. „Der Vollausbau der A3 Anschlussstellen ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Lkw Durchfahrten in Oberwaltersdorf“, ist die Oberwaltersdorfer Bürgermeisterin Natascha Matousek (ÖVP) überzeugt.

„Da müssen wir aber genau schauen, wie viel das kosten und was es bringen würde“

„Neben den Runden Tisch mit den Frächter wird es auch aus meiner Sicht wichtig sein, an den Ortseinfahrten verkehrsberuhigende bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Verschwenkungen der Straßen, zu errichten“, ist der Blumauer Bürgermeister René Klimes (Liste) überzeugt. Blumau-Neurißhof ist mit 18 Prozent besonders vom Schwerverkehr betroffen (Durchschnitt ist 9 Prozent). Für ihn sind auch Radarboxen ein Thema. „Da müssen wir aber genau schauen, wie viel das kosten und was es bringen würde“, so Klimes.

Beide Politiker halten aber fest, dass man weiterhin sehr genau die Entwicklung beobachten und gegebenenfalls sofort reagieren müsse.

