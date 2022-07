Geschmackserlebnis der besonderen Art: Orange Wine aus Sooß

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Das Weingut Hecher präsentiert seinen Orange Wine Traminer 2021 „unfiltriert“. Dabei werden weiße Trauben einer Maischegärung unterzogen, wie sie sonst nur bei Rotweinen üblich ist. Dadurch lösen sich mehr Farbstoffe und Tannine aus der Schale und gehen in den Wein über, was für die typische Farbe sorgt. Auf die Filtration wurde verzichtet, um alle Inhaltsstoffe zu erhalten.

„Unser Orange Wine hat ein zartes Orange-Gelb, frische Nuancen von Kräutern und Mandarinenzesten und floralen Anklänge in der Nase. Am Gaumen mit seinen Gerbstoffen kräftig mineralisch und trocken ausgebaut – ein neues Geschmackserlebnis“, schwärmt Winzer Johann Hecher. Der Wein ist im österreichischen Weißweinguide Preisleistungssieger in seiner Kategorie.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.