Das Tor zur Vergangenheit ist in Weissenbach

In dem unlängst landesweit abgehaltenen Historienspektakel – die „Lange Nacht der Museen“ – war das Triestingtaler Regionalmuseum ein Geheimtipp.

Helmut Heimel und Wolfgang Stiawa führten zur späten Stunde durch die Räumlichkeiten der ehemaligen Volksschule, die ab 1987 zu einem Museum umgestaltet wurde. Ein Heimatmuseum des alten Stiles: Hier gilt nicht, weniger ist mehr – sondern hier findet man eine geballte Ladung an Geschichte, Gegenständen aus zig Jahrhunderten, bis zurück in die Zeit der Ammoniten.

Diese Fossilien schwammen vor mindestens 60 Millionen Jahren durch das Triestingtal, als diese Gegend noch ein gewaltiges Meer war. Auch der Bergbau kommt in diesem Raum nicht zu kurz, man erfährt etliches über die Kohlenzeche Grillenberg-Neusiedl. Übrigens diese kleine, jetzige Fossilienkammer (ca. 15 m²) diente Anfang der 50er Jahre als Schlafgemach der jungen VS-Lehrerin Irmgard Holzinger/geborene Stummer, auch diese Geschichte wird demnächst im Museum präsentiert.

Wirtschaftsmagnaten prägten das Tal

Ein Klassenzimmer ist komplett der 300-jährigen Industriegeschichte des Tales gewidmet, Cornides, Krupp, Schöller, Mandl, Zuckmayer, Keim, Pittel, Keller und Zimmermann sind nur einige Wirtschaftsmagnaten, die diesen Landstrich prägten.

Im diffusen Lichtschein geht es nun unter ausgestopften Tierpräparaten, die an die Sage der „Wilden Jagd“ erinnern, vorbei in einem Raum voller Kuriositäten und Raritäten. Da gibt es die verliehenen Orden des k.u.k Oberst Rudolf Florio zu entdecken, der im Ersten Weltkrieg an der Südfront für Gott, Kaiser und Vaterland kämpfte und in Weissenbach in einer Arkadengruft begraben ist. Ein absolutes Highlight ist die eingerichtete „Zahnklinik“ des taubstummen Zahndentisten Kurt Mühmler.

Die Topseller der Antikräume sind eindeutig „Adolf Freiherr von Pittel“ der als „Zement-Papst“ zahlreiche Fertigteilbauten aus Beton-Modulen, wie Brücken, E-Masten, Villen, Figuren bis zu Kirchen hinterlassen hat – das System muss man sich vorstellen wie einen „Anker Steinbaukasten“ nur lebensgroß. Da ist dann auch noch Simon Reichsgraf von Wimpffen der den „Märchenort-Neuhaus“ erschuf und über den zahlreiche Anekdoten bekundet werden.

Das Museum hat noch bis Ende Oktober jeden Sonn- und Feiertag von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. In der Winterzeit kann das Regionalmuseum gegen Voranmeldung bei Wolfgang Stiawa ( 02674/87574) täglich besichtigt werden.

