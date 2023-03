Neuer Ärztlicher Direktor im Klinikum Malcherhof Baden

Das Klinikum Malcherhof in Baden ist eine moderne Rehabilitationsklinik, die auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates spezialisiert ist. Bei rheumatischen Beschwerden oder nach orthopädischen Eingriffen bietet das Haus ein gezieltes und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmtes Leistungsspektrum. Für den neuen Ärztlicher Direktor des Klinikums Malcherhof, Calin Gurguta, steht das Patientenwohl im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. „Unser primäres Ziel in der Rehabilitation ist es, Schmerzen zu lindern und die bestmögliche Bewegungsfähigkeit wiederherzustellen. Damit verhelfen wir unseren Patienten zu mehr Selbständigkeit in Beruf und Alltag.“

Er freue sich sehr, „meine Expertise in einer etablierten Rehaklinik wie dem Malcherhof einbringen zu können“, erklärt Gurguta. „Als wesentliche Erfolgsfaktoren sehe ich dabei Teamarbeit und die berufsgruppenübergreifende Kommunikation. Die Patienten spüren das gut abgestimmte Zusammenwirken aller Teams in ihrer Betreuung, und auch die Mitarbeiter schätzen diese positiven Effekte.“

Zur Person Calin Gurguta

Calin Gurguta (48) absolvierte sein Studium und seine Facharztausbildung an der Universitätsklinik, im Krankenhaus Hietzing in Wien sowie an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Die Facharztprüfung legte der Spezialist für geriatrische sowie akut-, früh- und rehabilitative Medizin in Deutschland ab. Dort war der Mediziner in unterschiedlichen leitenden Positionen tätig.

2014 wurde er Ärztlicher Direktor eines Zentrums für Altersmedizin in Sachsen-Anhalt und bundesweiter Ärztlicher Leiter des Fachbereiches Geriatrie der AMEOS Gruppe. In dieser Funktion war Gurguta federführend am Aufbau mehrerer fachspezifischer klinischer rehabilitativer Zentren sowie alterstraumatologischer Klinikeinheiten in Deutschland und in der Schweiz beteiligt. 2016 übernahm er zusätzlich die stellvertretende Ärztliche Leitung eines deutschen Klinikverbundes.

Nach seiner Rückkehr nach Wien startete der Mediziner zunächst als stationsführender Oberarzt im Sanatorium Hera, bis er 2021 mit dem Aufbau eines Zentrums für Altersmedizin in der Schweiz beauftragt wurde. Seit Februar 2023 ist er nun neuer Ärztlicher Direktor im Klinikum Malcherhof Baden.

Der Malcherhof wird in Form eines Public-Private-Partnership-Modells mit der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) von der PremiQaMed Group betrieben. Diese ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und gehört zur UNIQA Insurance Group AG.

www.klinikum-malcherhof.at

