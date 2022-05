Badens Direktorinnen sind mit Matura zufrieden

Das Prüfungsessen an der HLA Baden in den 4. Jahrgängen zeigte das hohe Niveau der Schülerinnen und Schüler, ob in der Küche oder im Service: Hier genießen ihr Essen Badens Bürgermeisterin a.D. Erika Adensamer, Badens Baudirektor Thomas Madreiter und seine Frau Ela. Das Service hat Amanda Urai über.

Foto: Jandrinitsch