Traiskirchner Künstler Thomas Zinnbauer stellt in Brüssel aus

In seinem Immerland in Tribuswinkel hat der Schaffende Thomas Zinnbauer die Länderkonturen aller 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union dargestellt. Im typischen Immerlandstil, so, wie die Luftwürmer seine Bilder unverwechselbar machen, stellen diese jetzt die Ländergrenzen dar. Zinnbauer fällt ein Stein vom Herzen: „Endlich ist es soweit. Ich habe mich schon so auf die Reise nach Brüssel gefreut, doch dann kam die Pandemie, und die Ausstellung wurde immer wieder verschoben.“

Entstanden ist der Bilderzyklus bereits 2021, inspirieren ließ sich Zinnbauer von der Freiheit der Kunst und der Freiheit der Gedanken, die sich jeder Mensch zu eigen machen sollte. Aber im November ist es soweit: Dann geht es für den Künstler und seinen Europazyklus nach Brüssel, wo die Bilder erstmalig in der Rue du Commerce in der Brüsseler Handelskammer gezeigt werden. Die Vernissage findet am 9. November statt.

Wer nicht die Gelegenheit hat, nach Brüssel zu fliegen, der kommt am besten am kommenden Wochenende an den Tagen des offenen Ateliers in das Immerland nach Tribuswinkel. Dort sind die Europabilder ebenfalls zu sehen, sich machen vielleicht Lust darauf, das eine oder andere EU-Land zu bereisen. Thomas Zinnbauer freut sich, bei einem Kaffee oder einem Glaserl Wein mit den Besucherinnen zu fachsimpeln.

Heidi Winter in ihrem Kunstkeller in Wienersdorf. Foto: privat

Über Besuch in ihrem Kunstkeller freut sich auch Heidi Winter in Wienersdorf. Sie öffnet diesen an den Tagen des offenen Ateliers bereits seit 15 Jahren. Sie beschreibt sich selbst als „kreativ, seit dem ich mich erinnere. Meine Werke fertige ich aus unterschiedlichen Materialien an, ich gestalte Aquarelle, male mit Acryl, verarbeite Ton, Schafwolle und Seide zu Unikaten“.

Ihre Bilder gestaltet sie in verschiedenen Techniken, von gegenständlich bis abstrakt. Eine große Leidenschaft von ihr ist Keramik, hierbei lässt sie sich von der Natur inspirieren. Die Tage der offenen Ateliers finden am Samstag, 21. Oktober und Sonntag, 22. Oktober statt.