Die Badener Musikschullehrerin Michaela Vondruska (Mädchenname Cachée) hat sich in den Sommerferien einen besonderen Urlaubsort ausgesucht: Tschernobyl. Wie es dazu kam? Im Rahmen ihrer Ausbildung in digitaler Fotografie und Bildbearbeitung an der LIK Akademie für Foto und Design in Wien, wurde diese Fotoreise angeboten.

Die Institutionsleiterin Nadja Gusenbauer ist gebürtige Kiewerin und hat so die notwendigen Kontakte geknüpft und mit dem Lehrgangsleiter Eric Berger eine interessante Route zusammengestellt. Der Höhepunkt war der Tag in der Sperrzone von Tschernobyl.

Der Tag begann in Kiew mit einer Kontrolle sämtlicher für diese Reise notwendigen Dokumente. Jeder bekam ein Dosimeter und jeder Zweite noch einen Geigerzähler dazu. Als Specialguest war Alexej Breus auf der Tour dabei, ein Ingenieur der noch vier Tage nach dem Unglück im Unglücksreaktor gearbeitet hat. Vondruska: „Er hat uns vieles erzählt, wie es wirklich war. Es wurde viel Fehlinformation verbreitet und sie mussten stillschweigen.“

