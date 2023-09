Bad Vöslauer unterwegs in Uganda

Die erst kürzlich zurückgekehrten Teilnehmer der Safari-Reise nach Uganda zeigten sich auch im weit entfernten Afrika auf den vielen Routen schwer beeindruckt.

Die Reiseerlebnisse, Eindrücke und Abenteuer würden unvergesslich in Erinnerung bleiben, so die Conclusio der Reisegruppe. Am 23. August starteten elf Bad Vöslauer und drei Wiener mit der Fluglinie „Ethiopians Airlines“ und landeten in einer für die meisten von ihnen erstbereisten, neuen Welt. Mitten im sogenannten „Schwarzen Herzen“ Afrikas. Die Landschaft ist geprägt von großen Seen und einer artenreichen Flora und Fauna.

Von der ehemaligen Hauptstadt Ugandas, Entebbe beim Victoriasee, ging es zehn Tage lang weiter zu vier der weltweit schönsten Nationalparks. „Hautnah die berühmten und geschützten Berggorillas im Bwindi Nationalpark zu sehen und zu erleben war für uns ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt der Bad Vöslauer Jörg Redl. Im Rahmen seiner Tätigkeit für das Raiffeisen Reisebüro in Wien organisiert und begleitet er Reisen in unzählige der schönsten, interessantesten und aufregendsten Destinationen auf der ganzen Welt.

In verschiedenen Lodges wurde genächtigt. Und in zwei „Toyota Land Cruises“ Fahrzeugen sind die holprigen, von den immer wieder starken Niederfällen in Mitleidenschaft gezogenen Straßen mit Schlaglöchern in jeder Größe befahren worden.

„Auf einer Reise und nicht auf Urlaub“

Die Touren in Uganda waren nicht nur abenteuerlich und schön. Es gab auch Strapazen wie anstrengende Fahrten auf maroden Wegen oder mehrstündigen Tracks, den Wanderwegen. Diese wurden jedoch von den Teilnehmern gerne in Kauf genommen. Viele Reisende, darunter auch Bürgermeister Christian Flammer, landeten zwar erschöpft wieder in Österreich. Jedoch sind sie dadurch bereichert. Redl: „Wir waren auf einer teilweise sehr anstrengenden Reise und nicht auf Urlaub.“

Und all diese Strapazen, die keinem Strandurlaub gleichen, lohnten sich mit beeindruckenden, hautnahen Erlebnissen mit Elefanten, Flusspferden, Giraffen und den Gorillas. Eine der nächsten Destinationen wird bereits geplant. Die Reise soll nach Südäthiopien führen.

Die Uganda-Reisegruppe war mit Elefanten, Hippos, aber auch Giraffen und natürlich den berühmten und geschützten Berggorillas hautnah auf Tuchfühlung. Foto: privat