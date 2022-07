Ausflug ins Jahr 1922

Werbung

Niederösterreich feiert bekanntlich heuer seinen 100. Geburtstag als eigenständiges Bundesland der Republik Österreich. Ausgangspunkt war das sogenannte Trennungsgesetz für Wien und Niederösterreich, das am 1. Jänner 1922 in Kraft getreten ist. Die Topothekarin Margarete Püler präsentiert dazu Bilder und Dokumente aus Reisenberg, über das Leben und seine Menschen zu der Zeit, als Niederösterreich ein eigenständiges Bundesland wurde.

Am 11. Oktober 1919 wurde die Zusammenlegung (Kommassierung) von landwirtschaftlichen Grundstücken in der Marktgemeinde Reisenberg amtswirksam und startete. „Mit einer Kommassierung soll unter Leitung der Agrarbehörde eine Flurbereinigung erfolgen, die den modernen landwirtschaftlichen Erfordernissen entspricht“, erläutert Püler. Die Kommassierung in Reisenberg wurde 1926 abgeschlossen.

Persönlichkeiten, die für und im Ort in dieser Zeit tätig waren: Pfarrer Alois Ptacovsky (1919-1922), Bürgermeister Michael Büller (1915-1922), Oberlehrer Eduard Plessl (1918-1933), Lehrer Wilhelm Kindl (1921-1924), Feuerwehrhauptmann Johann Hartl (1914-1932), Kapellmeister Johann Eder (1922-1947).

Die Einwohnerzahl beträgt nach der letzten Volkszählung 1921 948 Menschen, 452 männliche und 496 weibliche. Die Marktgemeinde zählte damals 167 Häuser. Von den Bewohnern des Ortes waren der größte Teil Landwirte, der geringe Teil waren Gewerbetreibende, Kleinhäusler und Fabriksarbeiter. Damals hatte der Ort folgende Gewerbetreibende: Vier Wirte, zwei Fleischhauer, drei Kaufleute, zwei Trafiken, zwei Bäcker, einen Schmid, einen Wagner, einen Schlosser, vier Schuhmacher, einen Schneider, zwei Friseure, einen Sattler, fünf Maurer, einen Tischler, einen Müller und einen Flaschenweinhändler.

Am 27. August 1922 fand die Fahnenweihe der hiesigen Feuerwehr statt. Fahnenpatin war die Müllerin Maria Bauer. Die Volksschule hatte zwei Klassen und zählte in der Zeit 120 Kinder (58 Knaben, 62 Mädchen). Am 26. November 1922 fand die Enthüllung und Weihe des Kriegerdenkmals für Reisenberg statt. Das Denkmal kostete 12 Millionen Kronen (heute umgerechnet 441.600 Euro). Mit der Elektrifizierung im Jahre darauf und dem Ausbau der Straße von Reisenberg nach Marienthal war ein erster Schritt zur „kommunalen Aufschließung“ gesetzt.

