Brand in Garage löste Großalarm aus

Bei Arbeiten mit einem Trennschleifer in einer Garage kam es zu einem Funkenflug. Dadurch wurden Ölreste in einem Ölabscheider in der Montagegrube in Brand gesetzt.

Dem Mann gelang es sich in Sicherheit zu bringen und die Einsatzkräfte zu alarmieren. Die eintreffenden Feuerwehren fluteten die Montagegrube mit Löschschaum und verhinderten so ein weiteres übergreifen der Flammen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand auch nur geringer Sachschaden.

Insgesamt standen 6 Feuerwehren mit 15 Fahrzeuge und über 80 Mann im Einsatz.

