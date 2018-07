Ein Bahnschranken sorgt derzeit für Aufregung. Die ÖBB plant, den in die Jahre gekommenen Schranken an der L161 durch eine Lichtanlage zu ersetzen.

Nun werden Unterschriften für den Erhalt der Schrankenanlage gesammelt. Denn täglich passieren mehr als 3.500 Fahrzeuge die Straße von Reisenberg Richtung Gramatneusiedl und Wien. Auch in der Gegenrichtung herrscht reger Verkehr zum Forschungszentrum Seibersdorf. Warum nun ausgerechnet diese Schrankenanlage durch eine Lichtanlage ersetzt werden soll, ist für den Bürgermeister schwer nachvollziehbar.

„Wir führen seit Längerem intensive Gespräche mit den ÖBB zu diesem Thema“, so Ortschef Josef Sam (SPÖ). „Laut ÖBB ist eine Schrankenanlage an dieser Stelle nicht vorgeschrieben“, so Sam, der sich aber trotzdem für den Fortbestand eines beschrankten Bahnüberganges einsetzen will.

„Es geht hier um die Sicherheit von tausenden Menschen“, so der Bürgermeister, der gemeinsam mit SP-Vize Günter Sam in engem Kontakt mit den ÖBB steht. Bei der ÖVP zeigte man sich verärgert, da man erst aus einer SPÖ-Aussendung über die Verhandlungen informiert worden sei.

„Bei der ÖVP-Reisenberg läuteten hierauf alle Alarmglocken und sie brachte umgehend im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag zur Erhaltung der Schrankenanlage ein“, heißt es in der Aussendung der SPÖ. Dieser wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen und es wird eine Unterschriftenliste aufgelegt, auf welcher für den Erhalt der Schrankenanlage unterschrieben werden kann.

Alle Parteien ziehen an einem Strang

„Die Liste liegt am Gemeindeamt auf“, so Bürgermeister Sam. „Ich habe aber bereits auch mit den umliegenden Bürgermeistern Kontakt aufgenommen. Auch in anderen Gemeinden werden Unterschriftenlisten für die Schrankenanlage aufliegen“.

Damit soll der Druck auf die ÖBB erhöht werden und man möchte zusätzlich dem Land Niederösterreich Einigkeit und Entschlossenheit demonstrieren.

Auch wenn derzeit das politische Klima zwischen dem Bürgermeister und einzelnen VP-Gemeinderäten derzeit nicht das Beste ist, so scheinen in dieser Frage der Sicherheit alle an einem Strang zu ziehen.