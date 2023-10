Nach Unfall mit Faschingswagen: Geldstrafen für fünf Angeklagte

Fünf Personen, die den Wagen umgebaut bzw. freigegeben hatten, waren angeklagt. Sie wurden nach Gerichtsangaben nicht rechtskräftig wegen fahrlässiger Körperverletzung zu teilbedingten Geldstrafen verurteilt.

Der Unfall hatte sich heuer am Faschingssamstag ereignet. Die Seitenwand des Tiefladers, der von einem Traktor gezogen wurde, hatte kurz vor Ende des Umzugs in einer Linkskurve nachgegeben. Mehrere Teilnehmer fielen auf die Straße bzw. in den Graben. 17 Personen wurden nach Gerichtsangaben verletzt, acht davon schwer. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Baden wurde in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz.

Der Lenker, der sich von der Unfallstelle entfernt hatte, musste sich am Mittwoch auch wegen Imstichlassen eines Verletzten verantworten. Von diesem Vorwurf wurde er freigesprochen. Eine - von der Staatsanwaltschaft angelastete - grobe Fahrlässigkeit wurde vom Gericht nicht angenommen.