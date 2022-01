Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Montagfrüh wurden die Feuerwehren Reisenberg und Gramatneusiedl zu einem Verkehrsunfall auf die L161 gerufen. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle befand sich ein Fahrzeuglenker noch in seinem Wagen. Wir mussten ihn mittels hydraulischem Rettungsgerät befreien und gemeinsam mit den Sanitätern und der Notärztin aus dem Fahrzeug retten“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Reisenberg, Thomas Freilach.

Der 19-jährige Fahrzeuglenker dürfte zuvor mit seinem Peugeot auf der teilweisen Schneefahrbahn ins Schleudern gekommen sein und prallte mit dem Wagen in das Fahrzeug eines entgegenkommenden Lenkers. Dieser wurde ebenso wie der Beifahrer des 19-Jährigen verletzt.

Die drei Männer wurden von Sanitätern des Roten Kreuz und Samariterbund Ebreichsdorf sowie von der Notärztin des NEF Schwechat versorgt. Zum Abtransport wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 9 angefordert. Zwei Verletzte wurden ins UKH Meidling und ein Verletzter ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht.

Die Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr Reisenberg mit Unterstützung der Feuerwehr Ebreichsdorf mittels Kran geborgen. Die Fahrbahn der L161 musste im Anschluss mit einem Spezialfahrzeug des Straßendienstes gereinigt werden. Die Landesstraße war fast drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.