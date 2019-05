Unbekannte Täter versuchten in Markt in Reisenberg (Bezirk Baden) eine Wand zu durchbrechen.

In der Nacht auf den 16. Mai brachen unbekannte Täter über eine Seitentür in einen Lebensmittelmarkt in Reisenberg ein. Anschließend versuchten die drei vermummten und schwarz bekleideten Täter mit einer Hacke zwei Innenmauern zu durchbrechen, jedoch ohne Erfolg. Die Täter mussten ohne Beute flüchten. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.