Griechenland bei Buchungen im Bezirk Baden vorne

Nachdem die Corona-Pandemie nun tatsächlich wohl ein Ende gefunden hat, jedenfalls internationale Reisebeschränkungen und dergleichen betreffend, ist der Durst nach Urlaub ungebrochen hoch.

Im Bezirk Baden sind es, auf Nachfrage beim Reiseanbieter TUI, vor allem die Destinationen Griechenland, Spanien und die Türkei, welche bereits gut gebucht seien.

„In Baden sehen wir vor allem bei den Ländern Griechenland und Spanien auf der Mittelstrecke und Kanada sowie Thailand auf der Fernstrecke eine große Nachfrage. Letztes Jahr waren die Türkei und Italien noch auf den Plätzen zwei und drei vertreten, gefolgt von Spanien. Heuer schafft es Spanien auf den zweiten Platz“, sagt Cornelia Kahr von der TUI- Unternehmenskommunikation. Das meistgebuchte Zielgebiet sei Kreta, gefolgt von Mallorca und Antalya. Die stärksten Reisezeiten seien freilich nach wie vor Juli und August, spielen hier schließlich die Schulferien für Familienurlaube eine entscheidende Rolle. Abgesehen davon sei der Juni ebenso beliebt, mit weitem Abstand dahinter kämen April und Mai. Um überhaupt zu seinem Urlaubsland zu gelangen, würden etwa 90 Prozent der Reisenden einen Flug buchen. Der Rest reise per Auto, Bahn oder Bus an.

Auf Fernstrecke verteidigen die USA den ersten Platz

Dieser Trend gestaltet sich im Reisebüro Ruefa etwas anders. Während im vergangenen Jahr noch 45 Prozent das Flugzeug gewählt hätten, seien es heuer nur noch 37 Prozent derjenigen, die ihren Urlaub bei Ruefa buchen, heißt es seitens des Geschäftsführers Michele Fanton. Recht ähnlich sind hingegen die Zielländer der Urlaubenden. Auch hier führt Griechenland vor Spanien, der Türkei und Italien das Ranking an. „Auf der Fernstrecke verteidigen die USA den ersten Platz. Danach folgen Thailand und die Dominikanische Republik“, merkt Fanton an. Jedenfalls sei die Reiselust in Österreich wieder auf einem Rekordhoch.

89 Prozent hätten vor zu verreisen, was an die Zeit vor der Pandemie, also das Jahr 2019, nahtlos anschließe, wie aus einer Befragung im Zuge des Ruefa Reisekompasses 2023 hervorgehe.

Dass sich das Buchungsverhalten insgesamt durch die Pandemie verändert habe, bemerke auch Jörg Redl von Raiffeisen Reisen: „Wir stellen einen Trend hin zum kurzfristigeren Buchen fest, egal ob bei kürzeren oder längeren Reisen.“

Die Buchungslage bewerte Redl als „sehr gut“, fast alle angebotenen Destinationen würden wieder gebucht. Auch Kreuzfahrten sowie Individual- und Gruppenreisen seien gefragt. Und auch bei Raiffeisen Reisen seien es hauptsächlich Flugreisen, für die sich die Kundschaft entscheiden würde.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.