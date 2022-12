Friedhelm Mennekes: Über Töchter und Freiheiten

Werbung

Es geschieht selten, dass es geistige Größen von so hohem Rang nach Baden verschlägt. Doch am Freitag, 25. November, war es wieder einmal so weit: An diesem Abend nämlich durfte das Arnulf Rainer Museum, das seinerseits eine religiöse Vergangenheit aufweist – lange befand sich an diesem Ort ein Nonnenkloster – eine überaus eigenwillige und faszinierende Persönlichkeit als Gast willkommen heißen: den Jesuiten Friedhelm Mennekes.

Seit mehr als dreißig Jahren befasst sich der Religionssoziologe in seinen Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst in seinen Kirchen in Frankfurt/M und Köln. Ob Francis Bacon, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch oder Joseph Beuys- mit sämtlichen Größen der Bildenden stand und steht der Jesuit in regem Austausch- und befindet sich auf diese Art und Weise im Kreuzfeld zwischen Kunst und Kirche. Und das schon eine geraume Weile: Denn Mennekes lebt seit jungen Jahren eine gesunde Mischung aus Theorie und Praxis: 10 Jahre war er Leiter in St. Markus in Frankfurt, dann 21 Jahre in St. Peter zu Köln und schließlich 12 Jahre in St. Rochus, Düsseldorf – ohne die Analysen künstlerischer Werke und dabei die Seelsorge zu vernachlässigen. Doch die Liebe zur Religion hat ihn, genau wie die Liebe zur Kunst, nicht sofort gepackt. Denn eigentlich begann alles ganz anders:

Friedhelm Mennekes‘ Eltern betrieben nach dem Krieg eine einfache Kneipe im Ruhrgebiet, und am Anfang war der kleine Junge alles andere als ein leidenschaftlicher Schulgänger. Doch das änderte sich, als er älter wurde und erstmals in eine Klasse mit Mädchen kam, deren Ehrgeiz ihn angespornt haben mag. Ob Friedhelm Mennekes sich deshalb bis heute stark für Frauen im Kunstbetrieb einsetzt? Als jedenfalls dann auch noch eine neue Lehrerin, ihrerseits Rollschuhmeisterin im Ruhrgebiet, im Leben des jungen Friedhelm auftauchte, vollzog sich ein Paradigmenwechsel: Mit der Begeisterung für diese besondere – wie Mennekes erzählt „große und imposante Frau“ – wurde sein geistiges Feuer entfacht: Da die neue Lehrerin Jungs schätzte, die gut in Mathematik und Physik waren, zählte der junge Friedhelm nun auch bald schon zu den Klassenbesten in diesen Bereichen.

Der Theologie traut er nicht ganz über den Weg

Von Gott allerdings war Mennekes erst einmal viel weniger begeistert als von den Naturwissenschaften, ja, im Unterschied zu seinen eher religiösen Eltern stand er ihm sogar recht skeptisch gegenüber. Diese Haltung hat sich der inzwischen 82-Jährige, jedoch überaus erfrischende und energetische Mensch auch bewahrt – und genau jene besagte Fähigkeit macht seine Arbeit auch bis heute aus. Zwar hat Mennekes Philosophie und Theologie studiert – doch noch immer traut er der Theologie nicht ganz über den Weg. Seine gesunde Skepsis mag ihn dazu bewogen haben, schon bald ein Studium der Religionssoziologie und Politikwissenschaft zu beginnen und abzuschließen. Bis jetzt, so der Jesuit und enge Berater im vatikanischen Dikasterium für Kultur, sei sein Verhältnis zur Kunst ein Soziologisches – kein Religiöses. Diese Haltung wird auch sofort jedem Leser klar, der sich mit Mennekes´ Rainer- und Beuys- Analysen auseinandersetzt. Hier vertritt der Philosoph folgende These: Je kritischer Kunst der Religion gegenübersteht, desto spannender!

Spannend ist übrigens auch der weitere Lebenslauf des Jesuiten: 2011 bis 2015 lehrte Mennekes als Gastprofessor zeitgenössische Kunst und ihre Vermittlung am Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn am Lehrstuhl von Anne-Marie Bonnet und lehrte außerdem an den Hochschulen für Bildende Kunst in Mainz, Wien und Braunschweig. Parallel dazu reiste er immer wieder nach Nordamerika und betrieb in Köln eine eigene Galerie: die Kunst-Station Sankt Peter Köln.

„Kunst ist eine Tochter der Freiheit!“

Wie Friedhelm Mennekes heute lebt? Im Blick auf die Geschichte geht er einer natürlichen Sache nach: Er stellt Kunstwerke seiner Zeit in alte und neue Kirchen, gibt ihnen Raum, lässt sie atmen, definiert so die sakrale Welt neu und spaltet damit freilich die Gesellschaft. Aber davor scheint dieser keine Angst zu haben. Von den einen gelobt, von den anderen getadelt, behält Friedhelm Mennekes unbeirrbar seinen Weg bei. Während die Kirche auf ikonographische Eindeutigkeit drängt, bleibt Mennekes seinem offenen Zugang treu, denn „Kunst“ – so zitiert er in unserem Gespräch den Dichter Schiller – „ist eine Tochter der Freiheit!“

Die Bezüge zwischen Religion und Kunst existieren jedoch zweifellos, wie Mennekes zugibt, denn Kunst hat, genau wie Religion, immer mit einer tiefen Sehnsucht im Menschen zu tun.

Aber auch andere lebendige Bezüge zwischen Kunst und Religion bestehen seiner Meinung nach bis in die Gegenwart hinein - und das jenseits aller herkömmlichen Ideologien! So hat Mennekes in seinem Leben bereits eine Fülle fruchtbarer Dialoge mit Künstlern geführt- davon zeugen seine Veröffentlichungen, für die er im Gespräch mit Siegfried Anzinger, Francis Bacon, Joseph Beuys, James Lee Byars, Eduardo Chillida, Marlene Dumas, Jenny Holzer, Anish Kapoor, Barbara Kruger, Arnulf Rainer, Gregor Schneider, Cindy Sherman, Antoni Tàpies, Paul Thek, Rosemarie Trockel, Bill Viola oder Kara Walker war.

Doch damit nicht genug: Vorhaben für die Zukunft hat Friedhelm Mennekes nämlich viele! Geplant sind unter anderem eine Ausstellung des wunderbaren Künstlers Anselm Kiefer sowie dessen Kollegen Matthias Griebler – und zwar im Vatikan. Und das ist erst der Anfang, wie mir der jung gebliebene Mensch augenzwinkernd verspricht. Man darf also gespannt sein!

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.