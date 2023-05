Reini Buchacher: „Meine Zumpferln waren schöner und größer“

Begonnen hat der gebürtige Gailtaler, Baujahr 1955, ganz klassisch und artig: Portait und Aktmalerei auf der Akademie am Schillerplatz in Wien. Aber bald merkte er, dass er eigentlich schon alles recht gut kann und schon reichlich Aufträge reintrudelten, sogar für Ausstellungen. Dann kam das Angebot, ob er nicht Karikaturen zeichnen wolle: „Naja, ich weiß nicht, aber probieren wir es halt einmal“, dachte sich Reini Buchacher, der sich vor nichts fürchtete. Das war der Startschuss für seine Karriere als Karikaturist. Rund 140.000 Karikaturen hat er seither aus seinen Fingern geschüttelt. Er ist sogar Weltmeister in Schnellkarikaturen zeichnen.

Seine erste Karikatur auf regionalem Boden war der Politiker Pepi Wagner aus Mödling, die hatte die NÖN Mödling bestellt. Und dann ging es weiter, es kam die NÖN Baden, Schwechat und Wiener Neustadt dazu. Eingefallen sei ihm immer was, eine Zeichenblockade habe er nie gehabt und so richtig böse war auch nie jemand auf ihn. Dem Reini kann man nicht böse sein, wenn er einem mit seinem Kärntner Schmäh packt. Nur einmal hat ihn dann doch der damalige Landeshaupt Erwin Pröll etwas brummelig angerufen, weil Buchacher auf seine Frisur anspielte. Anstrengend war es für ihn also nie, „das war keine Arbeit für mich, Arbeit ist für mich negativ behaftet, Arbeit ist für mich Rasen mähen oder den Geschirrspüler ein oder ausräumen, was ich mache ist für mich keine Arbeit.“

Aus diesem Grund arbeitet Reini „Buhaha“ auch seit seinem 30. Lebensjahr nicht mehr, jetzt ist er knapp 70, „und ich mache es immer noch gerne.“ Sein Leben war immer „a Hetz“, hat schon lustig begonnen, als er mit seinen Freunden im Sommer jedes Wochenende mit dem „auffrisierten Moperl, des ging an Hunderter“ vom Gailtal nach Grado flitzte. „In vier Stunden waren wir unten, hatten in Grado eine Wohnung um 50 Schilling im Jahr gemietet.“

„Hab mich nie in eine Richtung drücken lassen“

Buchacher schöpft bis heute aus seinem ungeschwerten Gemüt, etwas Lustiges zu Papier zu kriegen. Blockaden oder Probleme kenne er demnach nicht, „wenn man die ganze Woche mit dem beschäftigt ist, dann fällt einem immer was ein.“

Buchacher schöpft oft aus den unbemerkten, nicht spektakulären, Begebenheiten des Lebens, die dann in seine Karikaturen einfließen. „Ich hab mich auch nie in eine Richtung drücken lassen, habe immer das gemacht, was ich geglaubt habe, das es richtig ist.“

Er hat sogar einmal in der Schule in Kötschach Mauthen einen Dreier im Zeugnis in Zeichnen kassiert, „nur weil ich nicht des depperte Schneewittchen zeichnen wollte, ich habe gezeichnet, was ich wollte.“ Dafür rasselte es einen Fleck.

Seit 40 Jahren lebt er in Niederösterreich und zum ersten Mal hat er nun in Baden eine große Retrospektive, die am 19. Mai (20 Uhr), im Theater am Steg, eröffnet wird: „Buhaha. 20 Jahre Karikaturgeschichte“. Was ihm im Rückblick auffällt ist, dass sich die Themen kaum verändern. Manche Karikaturen, die er vor 25 Jahren gezeichnet habe, die sind heute immer noch aktuell. Z.B. „1988 habe ich eine Zeichnung über das Bienensterben gemacht und jetzt haben wir das gleiche Problem immer noch. 1988 war es richtig schlimm, da fielen ganze Ernten aus.“

Einmal rot, einmal schwarz

Hatte er einen Lieblingspolitiker? „Für mich waren die lustigsten immer die Möchtegern-Aufekummer“, soll bedeuten, jene, die gerne was geworden wären, und davon gab es immer genug. Besonders angenehm zu zeichnen „war der Viktor Klima mit seinen Riesenzähnen.“ Heikel war hingegen die politische Ausgewogenheit. Buchacher war zwar nie politisch ausgerichtet, „war aber eh egal, habe ich einen Schwarzen gezeichnet, war ich ein Roter“, und umgekehrt, deshalb „habe ich eine Stricherlliste geführt, damit immer alle gleich oft dran kommen.“

Und war schon mal jemand so richtig böse auf ihn? „Ja, Badens Alt-Bürgermeister Viktor Wallner.“ August Breininger hingegen, hat sich nur beschwert, „wenn er einmal nicht vorkam.“ Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll habe den „Buhaha“ nur einmal angerufen. Momentan arbeitet Buchacher an einem Buchband, der zu seinem 40-jährigen Berufsjubiläum erscheint und an einem Buch übers Segeln, wo er humorige Illustrationen beisteuert.

Ist er eigentlich auch privat lustig? Man sollte ihn besser fragen, ob er auch mal ernst sein kann. Seine gute humorige Art sei wahrscheinlich seinem südlichen Kärntner Blut geschuldet. Würde er sein Leben nocheinmal so leben. „Ja, ich würde nur die unnötigen und ernsten Sachen weglassen“, schmunzelt er und er spielt auf die ständige Existenzangst an, auf die könne er verzichten. Seit 1986 ist er freischaffend und quält sich damit herum, es wurde aber im Lauf der Jahre besser. Mit der Karikaturisten-Konkurrenz hatte er auch keine Diskrepanzen.

Gegen den bereits verstorbenen Meister Manfred Deix, der ebenfalls ausdrucksstark zeichnen konnte, wusste er sich zu behaupten: „Der Deix zeichnete Zupferln, also habe ich auch welche gezeichnet, nur waren meine schöner und größer, wie die vom Deix.“

