Rettungseinsatz 2,68 Promille - 27-Jährige baute in Traiskirchen mit Pkw Unfall

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

M it 2,68 Promille Alkohol im Blut hat eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Baden am frühen Dienstagnachmittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) einen Unfall gebaut.