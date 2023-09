Buchtipp aus Baden: Am Rand vom Land

„Am Rand vom Land“ – so lautet der klingende Titel des im Kral-Verlag erschienen Buches. „So vieles ist noch unentdeckt“ – unter diesem Motto, das am Cover des kleinen aber feinen Werkes entgegen lächelt, ist die spritzige Arbeit geschrieben – und sie gibt uns die Möglichkeit, Ost und West des eigenen Landes erstmals oder wieder neu zu erkunden. Wer eine Entdeckungsreise an den Grenzen Österreichs wagen will, für den ist Brigitte Hubers flott und ansprechend geschriebenes und mit tollen Fotos liebevoll gewürztes Buch genau das Richtige.

Denn: Nicht nur im Inneren des Landes, sondern auch an den Grenzen verbergen sich viele malerische, von den meisten unter uns noch unentdeckte Orte: Sei es das Natur-Paradies zwischen Salzlacken und Weingärten, das man im Nordburgenland findet, seien es die Tiroler Bergpässe im Zirbelland, das Mühlviertel, wo man bei Rossknödeln und Bier relaxen kann oder auch die beschaulichen Ruheplätze im Nichts der Böhmischen Masse: Für jeden ist etwas dabei! Von historischen Fakten in Bezug auf die Habsburgermonarchie bis hin zu Informationen über die Drehkulisse des „Bergdoktor“ rund um den Kaiserwinkel versammeln sich in dem Band „Am Rand vom Land“ spannende Details, die dazu anregen, einen neuen Blick auf Österreich zu werfen.

Faszinierend ist hier vor allem der große Reichtum an Fauna und Flora sowie die klimatische Vielfalt: Will man ein wenig Toskana-Feeling schnuppern, dann begibt man sich laut Autorin am Besten in die Südsteiermark, wo die Grenzen verschwimmen – und für diejenigen, die es lieber rau mögen, bieten die Karawanken, jene Wand aus Bergen, die erklommen werden möchten, genau das Richtige.

25 Orte im Buch gut dokumentiert

Insgesamt 25 Orte hat die in Baden lebende Autorin präsentiert, dokumentiert und für reiselustige Menschen mit Fragenkatalog und Bildern neu aufgearbeitet. Dass sie selbst immer wieder gern auf Reisen geht, versteht sich von selbst: „Ausgeflogen“ nennt sich demnach auch der inspirierende Blog der auf allen Bildern charmant lächelnden Online-Redakteurin, Lektorin und Autorin Brigitte Huber, auf dessen Page man gerne spazieren gehen kann – und die Spaziergänge kann man nach Lust und Laune fortsetzen, am Besten in der realen Welt. Ob City-, Road und Extra- Trips oder Reisen für Kinder, zu Fuß, mit Auto oder mit dem Rad – eine Fülle an Reise- Tipps und Länder-Übersichten werden hier aufgelistet und machen gemeinsam mit malerischen Bebilderungen sofort neugierig.

Spannend ist, dass die sich selbst als „Ü40-Reisende“ bezeichnende Schriftstellerin und Bloggerin sich in den letzten Jahren mehr und mehr auf Erkundungen innerhalb Europas begeben hat – und ihr Aktionsradius sich, wie sie sagt, „verkleinert aber nicht verschlechtert“ hat. Wen wundert das? Stecken doch Welten in Welten, wenn man einmal aufgebrochen ist.

Brigitte Hubers „kleiner feiner“ Reiseblog aus Österreich ist übrigens gar nicht so klein: Bis zu 27.000 individuelle Leser pro Monat erreicht die Autorin allein mit ihren Internet-Postings – und weitere 20.000 auf ihren Social Media Kanälen. Damit befindet sie sich unter den meist gelesenen Reisebloggern Österreichs. Hoffen wir, dass „Am Rand vom Land“ nur der Anfang ihrer Aufarbeitung europäischer Kultur- und Reiselandschaft ist!