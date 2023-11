Andrea Eckert heute in Baden: „Zum Weinen schön, Zum Lachen bitter“

Die in Baden geborene Andrea Eckert gastiert wieder einmal in ihrer Geburtsstadt. Das letzte Mal trat sie mit Joachim und Christine Roedelius auf und las Texte. Diesmal liest sie alleine Texte und zeigt mit ihrem Programm, wie eng Bitterkeit und Heiterkeit beisammenliegen: „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ so der Titel des Abends, wo sich beide Emotionen vereinen und dadurch die Tragik des Lebens auf kunstvolle Art und Weise ausgedrückt wird.

Bewusst ausgewählt wurde auch der 8. November als Spieltag. Denn in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ereignete sich die Reichspogromnacht, auch unter dem „milderen“ Namen Reichskristallnacht bekannt.

Dabei wurden Synagogen und jüdische Geschäfte, nicht nur in Österreich, im großen Stil in Brand gesetzt. Diese Nacht gilt auch als mörderisches und staatsoffizielles Signal zum organisierten und größten Völkermord.

Eckerts „unaufdringlicher Eros ihrer Samtstimme ist wie geschaffen für das Chanson“, so steht es in einer Kritik und es wird immer wieder ihr Können erwähnt und ihre Harmonie hervorgehoben, mit dem literarischen und musikalischen jüdischen Kulturerbe behutsam umzugehen.

Das Programm wurde ursprünglich für das Fernsehen produziert und im jüdischen Museum in Wien gezeigt. Seither herrscht eine große Nachfrage nach dem Programm, „wir spielten es schon in New York und Washington“, sagt Eckert. Das Programm ist ein Gesangs- und Rezitationsgemisch, hat die Schauspielerin nach einer Idee von Andre Heller zusammen gestellt und „es zeigt einerseits die jüdische Seele, die so viele Aspekte hat, und die nicht nur traurig ist“.

Man wolle an die vielen Menschen erinnern, die hier gelebt haben, die aber „gehen mussten oder umgebracht wurden, der Abend ist eine Art Vermächtnis, es ist rührend und lustig zugleich.“

Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt

Heller und Eckert haben sogenannte Kabinettstücke jüdischer Dichter, Komponisten und Kabarettisten wie Friedrich Hollaender, Georg Kreisler, Randy Newmann, Elfriede Gerstl, Thomas Brach, Else Lasker-Schüller, Nelly Sachs und Hermann Leopoldi zusammengestellt. Und das Programm begeistert gleichsam auf der ganzen Welt. Eckert verbindet Humor, Witz, Aberwitz mit Schmerz, Verzweiflung und einem tiefen Abgrund, wo die vielen ergreifenden Lieder und Texte von jüdischen Menschen verfasst wurden, die auch geprägt sind von einem eigentümlichen Humor. „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“ könnte nicht besser passen als hier.

Eckerts samtweiche Stimme gibt dem Inhalt den nötigen Fokus, wenn man mit der jüdischen Kultur in Berührung kommt, weil dann spricht man nicht nur von dem geistigen Gut, welches in der NS-Zeit vernichtet wurde, sondern man denkt auch an den unverkennbaren jüdischen Humor, der trotzdem auflebte.

Eckert wird musikalisch begleitet von Klavier, Saxophon, Akkordeon und Klarinette. Dieser Abend findet im Rahmen des Festivals „Stadt:Kultur“ statt. Das nächste Mal wird Eckert Anfang Dezember im Künstlerheim zu einer Lesung erwartet,

Tickets: 02252/44496-444, tickets.ccb@casinos