Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte am Freitag höchstpersönlich die Produktionsstätte für das Dosenbrot in der Badener Haidhofstraße - hier im Gespräch mit Bäckermeister Christian Deiser. „Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – Einsatzverpflegung, die schmeckt!“, zeigte sie sich vom Dosenbrot angetan. Und übrigens auch vom Schokokuchen...

Usercontent, Claudia Reisinger