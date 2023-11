Casino Baden-Patenschaft für Therapiepferd: Spielen für guten Zweck

Das Casino hat dabei eine Pferdepatenschaft für das Therapiepferd Campero - alias „Herr Professor“ - des Vereins übernommen. „Herr Professor“ soll finanziell schlechter gestellten Menschen – ob mit oder ohne Behinderung - Empathie, den Aufbau von Beziehungen und die Wahrnehmung im sensomotorischen Bereich vermitteln. Auf diese Weise wird eine kostengünstige bzw. kostenlose Therapie ermöglicht. Am 11. November findet daher stündlich von 19 bis 23 Uhr ein Riesenroulette im Casino Baden statt, bei dem zusätzlich Spenden für den Verein gesammelt werden.

Beim Riesenroulette werden nicht wie üblich Jetons auf den Roulettetisch gesetzt, sondern jeder Teilnehmer steht direkt auf seiner persönlichen Glückszahl auf dem Riesenroulette-Teppich. Gegen eine freie Spende warten tolle Sachpreise auf alle Mitspielenden.

„Das Casino Baden freut sich, dieses großartige Projekt unterstützen zu dürfen und hat Herrn Professor auch schon einen kleinen Besuch zum Kennenlernen abgestattet sowie erste Einblicke in die Therapiearbeit erhalten“, informiert Gabriela Bruckberger vom Marketing der Casinos Austria AG.

Initiative „Unser Einsatz für Österreich“

Mit der Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ wurde das gesellschaftspolitische Engagement der Casinos Austria auf eine neue Stufe gehoben: Jedes der zwölf Casinos ist – zusätzlich zu bereits bestehenden Partnerschaften – eine Kooperation mit jeweils drei humanitären Projekten aus der Region eingegangen. Diese profitieren je von einem Sponsoring und einer Spenden-Aktion im Rahmen eines Casino on Tour. Zusätzlich engagieren sich die Casino Mitarbeiter ganz persönlich im Rahmen eines Corporate-Volunteering-Einsatzes und stellen sich so direkt in den Dienst der guten Sache. Damit leisten Casinos Austria „einen weiteren wertvollen Beitrag für die Menschen und die Gesellschaft in der jeweiligen Region“.