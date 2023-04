Erstes Mittelalterfest der Kinderfreunde Berndorf

„Das Mittelalter war gar nicht so finster, wie man glauben möchte“, meint Michaela Müller, Obfrau der Kinderfreunde Berndorf. Am Samstag, 29. April (ab 15 Uhr), veranstaltet sie das erste Mittelalterfest in der Krupp Stadt, und zwar in der Marienpromenade.

Geboten werden Bastel- und Turnierstationen und selbstverständlich viel Spiel und Spaß. Man darf sich verkleiden und gerne als Ritter oder Burgfräulein in Erscheinung treten. Für ritterliche Speisen und Getränke wird fürstlich gesorgt sein.

Show-Einfall der „Esterhazy Husaren“ in Berndorf

Ein besonderes Highlight bieten uns die „Esterhazy Husaren“, die mit einem ritterlichen Schaukampf im beschaulichen Berndorf einfallen werden. Der Verein stammt aus dem Burgenland und beschäftigt sich mit der geschichtlichen Entwicklung der Husaren, aber durchaus auch mit anderen Epochen und deren Kampfstile.

„Jetzt heißt es immer brav aufessen, damit uns das Wetter wohlgesonnen ist. Gehabt euch wohl!“, meint die rührige Obfrau lachend.

Mehr Informationen unter: Facebook „Esterhazy Husaren Loretto“ oder https://www.esterhazyhusaren.at/.

