Begnadeter Musiker von Baden begeistert

Der international bekannte Pianist, Komponist und Sänger Robert Werner konzertiert am 9. Dezember, 19.30 Uhr, erstmals in Baden. Das Thema des Abends im Haus der Kunst lautet „Klassik, Jazz & Weihnachten“. Werner interpretiert am Klavier bekannte Melodien aus Klassik, Jazz und Rockmusik. Eigenkompositionen runden sein Programm ab.

Die Musik ist sein Leben. Robert Werner ist gleichermaßen anerkannter Tenor, Pianist und Komponist. Als Mitglied der Wiener Staatsoper trat er mit namhaften Opernstars auf. Seine vielen Auslandskonzerte führten ihn u.a. nach China, Zürich, Leipzig, München, Berlin, Venedig, Paris und Bozen. Mit Leonhard Bernstein hat er sogar vierhändig gespielt. Vor ein paar Monaten ist Werner nach Baden gezogen.

„Ich spüre als Musiker diese Kraft von Mozart und Beethoven, die hier gewohnt haben. Baden ist entschleunigend, die Stadt begeistert mich!“

Robert Werner

Vor allem die Gastronomie Badens habe es ihm angetan, „da kann Wien nicht mithalten", sagt er. Alle seien „freundlich, lieb und hilfsbereit". Für die Badener Feuerwehr, die ihm bereits einmal bei einem Autounfall aus der Patsche geholfen hat, würde er gerne ein Benefizkonzert al

Dankeschön geben. Musik prägt Robert Werner seit seiner Kindheit. Der Vater beherrschte neun Instrumente und unterrichtete ihn mit bereits vier Jahren am Klavier.

Robert Werner findet sich in der Klassik ebenso zurecht wie im Jazz. Besonders geprägt hat ihn der Unterricht bei Heinz Neubrand, der sein Interesse am Komponieren weckte. Werner schrieb etwa Stücke für Malerfürst Ernst Fuchs, Tenor Jose Carreras, Magier Siegfried und Eiskunstlauf-Weltmeisterin Carolina Kostner. Als begnadeter Pianist spielt er regelmäßig beim Ball der Wiener Philharmoniker.

