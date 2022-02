Römertherme Baden: Endlich Meerjungfrau!

Veranstalter sind die Austrian Mermaids von Nicole & Harald Slauschek, die als die Anlaufstelle für Meerjungfrauen & Meermänner in Österreich gelten. Sie bieten regelmäßig Meerjungfrauentreffen und Workshops sowie diverse Events zum Themenkreis „Mermaiding“ in unterschiedlichsten Leistungsklassen mit professionellen und geschulten Schwimmtrainern an.

Die Badener Römertherme sei als Standort bestens geeignet, preisen die Veranstalter: "Dort können die Workshops in einem ideal geeigneten Umfeld abgehalten werden. Die angenehme Wassertemperatur, die ausgezeichnete Wasserqualität und das besondere Ambiente, sind angenehme Nebenerscheinungen die ein Wohlfühlen garantieren."

Folgende Mermaidingworkshops sind am Samstag in der Römertherme Baden geplant:

9 bis 10.30 Uhr: Einsteiger (6-12 Jahre alt)

10.45 bis 12.15 Uhr: Einsteiger (13-99 Jahre alt)

11.15 bis 12.15 Uhr: Fortgeschrittene (10-99 Jahre alt)



Es gibt noch freie Plätze!

Anmeldung und Detailinfos unter: http://www.austrian-mermaids.at/kursorte/romertherme-baden/

