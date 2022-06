Rohrbrüche Baden: Haidhof ohne Wasserversorgung

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

Kein Wasser derzeit am Haidhof. Foto: Lenger

D ie Trinkwasser-Transportleitungen sind in Baden an zwei Stellen gebrochen. Schadensbehebung und Ersatzversorgung sofort eingeleitet. Ausgabe von Trinkwasser in Flaschen ab ca. 17 Uhr.