Jane Goodall begeisterte Baden

Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krismer hießen Jane Goodall persönlich in Baden willkommen und nutzten vor ihrem Vortrag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle B die Gelegenheit, sich im Rahmen eines gemütlichen Frühstücks mit ihr auszutauschen.

"Jane Goodall ist eine bedeutende Wissenschafterin und faszinierende Persönlichkeit. Ihr Tun und ihre Ideen inspirieren viele Menschen. Sie betonte, dass jeder einzelne Mensch seinen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und damit zum Erhalt der Artenvielfalt leisten kann", zeigte sich Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) danach angetan über die Ausnahmepersönlichkeit.

Fasziniert von der Begegnung war auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne): „Jane Goodall hat es wieder in beeindruckender Weise geschafft, den mehr als 700 jungen Menschen Hoffnung zu geben. Artenschutz und Klimaschutz sind untrennbar. Und wie Jane Goodall sagt: Jede Person verändert die Welt jeden Tag - daher reden wir über das Wie."

Zur Person

Dr. Jane Goodall ist UN-Friedensbotschafterin, Dame of the British Empire (DBE), Offizierin der Ehrenlegion, Trägerin zahlreicher Ehrendoktorate und gehört überdies zu den zehn wichtigsten Wissenschaftlerinnen der Gegenwart. Berühmt wurde die britische Verhaltensforscherin für ihr Studium freilebender Schimpansen in Tansania und ihren beherzten Kampf für den Artenschutz.

Zum Projekt "Roots & Shoots"

1991 beschlossen 12 Jugendliche aus Tansania, inspiriert von einem Treffen mit Jane Goodall, zur Lösung der Probleme in ihrer Gemeinde beizutragen. Entstanden ist daraus eine Initiative mit Zukunft: Weltweit sind heute über 10.000 Kinder und Jugendliche in 60 Ländern in Roots & Shoots Gruppen aktiv. Infos dazu: https://janegoodall.at/kids-teens/

