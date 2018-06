Von den beiden Quellen bis zum reißenden Strom folgt Smetanas berühmte Tondichtung „Die Moldau“ dem Fluss und erzählt von so manchem Ereignis, das dieser auf seinem Weg zu sehen bekommt: einer Waldjagd, einer Bauernhochzeit und dem ruhigen Schimmern des Mondlichts, bevor es bei den Stromschnellen gefährlich wird.

Solistin Sophie Druml. | NOEN, Gerhard Fally

Das Orchester der Musikfreunde Baden hat sich dieses anspruchsvolle Werk für das Rosenkonzert am 16. Juni um 19.30 Uhr im Festsaal des Congress-Casino Baden auf die Pulte gelegt und ergänzt es mit weiteren romantischen Schmankerln: Berlioz‘ „Ungarischem Marsch“ aus Fausts Verbannung, Dvořáks plastischer „Mittagshexe“ und dem berühmten Klavierkonzert von Edvard Grieg. In diesem wird die Pianistin Sophie Druml den Solopart übernehmen, die in ihren jungen Jahren schon zahlreiche Preise erringen konnte und auch im Blüthner „Rising Stars“-Zyklus, sowie im Rahmen der Jeunesse „Start up!“-Reihe zu erleben ist.

Geleitet wird das Konzert wieder von Anđelko Igrec, der sich neben den beiden berühmten Werken „Die Moldau“ und Griegs Klavierkonzert auch auf die „Mittagshexe“ sehr freut: „Ein fantastisches, sehr lebendiges Werk, erst unbeschwert, dann ein bisschen gruselig mit fulminanten Steigerungen.“

