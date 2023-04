Oberwaltersdorf: OKTINI feiert 20. Geburtstag

OKTINI, die Oberwaltersdorfer-Kinder-Turn-INItiative, feiert ihren 20. Geburtstag und lädt alle Interessierten zum Feiern ein. Was vor zwei Jahrzehnten mit einem Bewegungsprogramm für Kinder begann, hat sich heute zu einem umfassenden Bewegungsangebot für Menschen jeden Alters entwickelt.

Am Samstag, 6. Mai, wird das Jubiläum mit einem Schauturnen in der Turnhalle im Schulzentrum gefeiert. Anschließend findet von 11 bis 13 Uhr der ROTE NASEN LAUF statt, bei dem auch Bürgermeisterin Natascha Matousek teilnehmen wird. Sie gratuliert zum Jubiläum und dankt OKTINI für ihr Engagement. Denn Vereine wie OKTINI sind wichtige Bestandteile der Gemeinschaft und tragen wesentlich zur Lebensqualität in Oberwaltersdorf bei. „Sei dabei und feiere mit OKTINI den 20. Geburtstag!“, freut sich Matousek auf rege Teilnahme.

