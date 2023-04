Innovative Hilfe: Telenotarzt zugeschalten mit Datenbrille

Ein drohender Notärztemangel macht es nötig zu reagieren, um eine schnellere, bestmögliche Versorgung potenziell kritischer Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Mit dem Start des Projektes „Telenotarzt“ setzt das Rote Kreuz Niederösterreich auf Innovation: „Unser Ziel ist es, bei Bedarf den Patientinnen und Patienten vor Ort noch schneller helfen zu können“, erklärt RK-NÖ Präsident Josef Schmoll. „Mit diesem innovativen Ansatz kann ein Notarzt jederzeit zur Beratung beigezogen werden, dadurch wird die ärztliche Versorgung in der Notfallrettung deutlich beschleunigt.“

Telemedizin ist bereits in Einsatz

„Telemedizin wird bereits in vielen Bereichen eingesetzt, bis dato in Österreich aber noch nicht im Bereich des Rettungsdienstes“, erklären die Projektleiter Berndt Schreiner und Christoph Rötzer, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Deshalb haben wir uns entschieden, dieses System nun zu testen und uns gleichzeitig die Erfahrungen aus Deutschland anzusehen.“ Ein wesentlicher Teil des Projektes besteht aber neben dem Testen der technischen Möglichkeiten sowie der Umsetzbarkeit darin, alle Bereiche abzudecken. „Wir arbeiten mit internen und externen Juristinnen und Juristen ebenso zusammen, wie mit Datenschutz-Experten, um hier alle notwendigen Schritte und Vorgaben erfüllen zu können.“

Ein eigener Projekt-Beirat bestehend aus Expertinnen und Experten der Ärztekammer Niederösterreich, der Landesgesundheitsagentur, der NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft, von 144 Notruf Niederösterreich, des Roten Kreuzes Niederösterreich sowie einem Ethik Experten wurde für das gesamte Projekt einberufen, um hier von Anfang an alle wichtigen Fragen der Umsetzung abdecken zu können. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt zudem durch einen Medizinanthropologen der Universität Wien, um die Rahmenbedingungen und Erfahrungen noch besser auswerten zu können.

Telenotarzt hilft über Datenbrille

Zum Einsatz kommt der Telenotarzt, wenn ein Rotkreuz-Sanitäter vor Ort dringend Unterstützung durch einen Notarzt benötigt – beispielsweise, wenn sich der Gesundheitszustand eines Patienten plötzlich dramatisch verschlechtert. Mit einer Datenbrille wird der Arzt zugeschaltet, der Sanitäter kann mit ihm kommunizieren und der Arzt sieht mit der Kamera, die an der Brille montiert ist, alles, was der Sanitäter sieht, und kann so seine Expertise einbringen.

In den vergangenen Wochen wurden bei insgesamt acht Einsätzen erste Erfahrungen mit der Datenbrille und der Beratung der Rotkreuz-Sanitäter vor Ort gemacht. Die Auswertungen dieser Einsätze zeigen sowohl die positiven Rückmeldungen der Beteiligten auf als auch die bestehenden Herausforderungen in der Technik, die nun weiterentwickelt wird.

„Ziel ist es, dass das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal am Einsatzort jederzeit in Echtzeit mit dem Telenotarzt kommunizieren und ihn in den laufenden Versorgungsprozess einbinden kann“, so Schreiner. „Gerade auch die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig es ist, die bereits bestehenden innovativen Möglichkeiten zu nutzen, um Menschen bestmöglich versorgen zu können. Derzeit testen wir unterschiedliche technische Mittel zur audio-visuellen Kommunikation (Bild und Ton), die Daten werden aber nicht gespeichert.“ Unterstützt wird das Rote Kreuz Niederösterreich dabei von den Firmen EVOLARIS, einer Kapsch-Tochter, sowie Sanitas, die die aktuell verwendeten Systeme zur Verfügung stellen.

Angehörige werden um Einwilligung gebeten

Der Notfallpatient oder dessen Angehörige werden jedenfalls vor der Zuschaltung des Telenotarztes über dessen Beteiligung aufgeklärt und um Einwilligung gebeten. Der Kontakt zum Telenotarzt wird nach erfolgter Zustimmung von der Besatzung des sich vor Ort befindenden Rettungswagens aktiv hergestellt. Da es sich bei den übertragenen Daten um personenbezogene Daten handelt, liegt ein besonderer Fokus des Projekts auf der Datensicherheit.

