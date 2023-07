20 Jahre Golfrestaurant Albatros in Ebreichsdorf

Einer der schönsten Golfplätze Österreichs, der Golfclub Schloss Ebreichsdorf, ist nicht nur ein Geheimtipp für Golfer, sondern auch seit vielen Jahren ein Geheimtipp für Gourmets. Denn seit genau 20 Jahren kümmern sich Gerald Kögl und sein Team vom Restaurant Albatros um die Gäste, die das genussreiche Angebot hier sehr zu schätzen wissen. Der langjährige Gastronom führt auch ein zweites Golfrestaurant in Leopoldsdorf seit 21 Jahren und feierte nun auch in Ebreichsdorf sein Jubiläum mit einem Golfturnier. Dabei standen auch der ehemalige Fußball-Profi Franz Wohlfahrt, Top-Winzer Leo Aumann und die SanLucar Chefs Marion und Alexander Thaller am Green.

Am Abend wurde dann bei einer „Fête Blanche“ mit DJ Heinz von Büren und kulinarischen Köstlichkeiten vom Grillbuffet gefeiert. Unter den Gratulanten waren auch die ÖVP-Gemeindeparteiobfrau Petra Falk und Kommerzialrat Gerhard Waitz von der NÖ Wirtschaftskammer. Gerald Kögl freute sich: „Ich freue mich, dass wir seit so vielen Jahren für unsere Gäste hier in Ebreichsdorf da sein können. Die Location ist neben dem Golfrestaurant auch der ideale und idyllische Austragungsort für Feiern aller Art und immer wieder Schauplatz stilvoller Hochzeiten.“