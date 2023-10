Kulturszene Kottingbrunn: Konzert war ganz großes Kino

Sechs Männer auf der Bühne, zwischen ihnen und dem Publikum nur das Mikrofon – seit 24 Jahren suchen sie Instrumente, können sie aber nicht finden: Sechs Sänger, die bei jedem Konzert mit Sicherheit das Beste im Mann hervorbringen – die Stimme! Sie sind zu einer fixen Größe in der heimischen A Cappella-Szene geworden. In ihren energiegeladenen Liveshows, geprägt durch hohen Mitmach- und Mitklatschfaktor, präsentierten sie am Freitag in der Kulturszene Kottingbrunn ihr neuestes Programm „Sound of Cinema“.

Einmal querbeet durch die Filmgeschichte

Das sind Filmmusik-Klassiker der letzten zwei Jahrtausende! Von Marylin Monroes „I wanna be loved by You“ bis Justin Timberlakes Can’t stop the feeling, Live and let die meets, Das Leben des Brian, Rocky vs. Mamma Mia! Wie schon in den vergangenen Jahre begleiteten die zahlreich erschienen Besucher die Jungs in die glamouröse Welt der Stars on Screen, wo das Zelluloid verheißungsvoll glitzert und nicht der Weg, sondern der Walk of Fame das Ziel ist.

Es spielten und sangen: Manfred Duchkowitsch (Bass), Nick Harras (Tenor), Michael Haustein (Bass), Martin Hornig (Counter), Klemens Patek (Tenorbariton) und Markus Wallner (Voacal Drumming/Bariton). Erst vor zwei Jahren stieß Klemens Patek – er ersetzte Philipp Gumhalter – zu der Truppe. Und er war ein Glücksgriff: nicht nur stimmlich, sondern auch mit seinen Tanzeinlagen brachte er einen neuen Schwung in die Gruppe.

Das Publikum im Saal war begeistert. Spendete Standing Ovations und holte die 6 für mehrere Zugaben auf die Bühne.