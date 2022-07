Lange Nacht der Pferde auf der Trabrennbahn Baden

Werbung

Nach Ende der Pferderennen erfolgte gegen 22 Uhr das spektakuläre Feuerwerk der Firma Buryan , gesponsert von der Sparkasse Baden. Diese lud zuvor zahlreiche Kunden und Geschäftspartner in die VIP-Loge ein, um den Großen Preis der Sparkasse Baden zu feiern. Mit dabei waren Bürgermeister Stefan Szirucsek sowie Stadtamtsdirektor Roland Enzersdorfer . Auch der „Port of Rotterdam“ lud seine Partner in seine Loge auf Speis & Trank. Ehrengast war der niederländische Botschafter Aldrik Gierveld .

