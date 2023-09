Badeschluss im „aqua splash“ Traiskirchen

Stadtchef Andi Babler, SPÖ, und das Team des „aqua splash“ sind stolz, dass sehr viele Badegäste nach Traiskirchen gekommen sind - ganz genau waren es 48.332 Personen. Das Freibad ist bekannt dafür, seinen Gästen einiges zu bieten. So ist das „aqua splash“ fixer Bestandteil des Traiskirchner Ferienspiels,in dessen Rahmen verschiedene Schwimmkurse angeboten wurden. Wer sich einmal wie eine Meerjungfrau fühlen wollte, der schlüpfte in die entsprechende Ausrüstung und probierte das Meerjungfrauenschwimmen aus. Weitere Ferienspielaktivitäten waren die Pool Games, die Beach Days, der Tag mit der Wasserrettung, der Kinderclub oder Tchoukball. Beim Graffiti-Workshop wurden die Badmauern bunt besprayt.

„Das war‘s für heuer in unserem Traiskirchner Erlebnisbad aqua splash“, sagt Stadtchef Andi Babler. „Wir bedanken uns bei unglaublichen 48.332 Gästen. Das sind über 2.000 Besucherinnen und Besucher mehr als letztes Jahr.“ Und das, obwohl die Saison mit dem verregneten Mai eher schwierig startete. Eines der Highlights der Saison war die 90er Party, veranstaltet vom Traiskirchner Eishockeyteam der ICE Fighters. Über 500 Gäste genossen das Bad bei Nacht, zwei Becken waren für Schwimmfans geöffnet. DJ Ray sorgte für beste Tanzstimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Tolles Team sorgte für tolle Badesaison

Ein großer Dank des Stadtchefs gilt daher allen Bediensteten im Freibad. „Als Bürgermeister möchte ich mich stellvertretend für all unsere kleinen und großen Gäste bei meinem spitzen Team bedanken, das wieder einmal großartige Arbeit geleistet hat. Ohne dieses Team würde das nicht so gut laufen!“ Vier Bademeister, ein Badewart, drei Aushilfskräfte und zwei Kassakräfte waren auch diese Saison täglich im Bad und haben sich um den reibungslosen Badebetrieb gekümmert. Auch sie sind glücklich über die tolle Saison: „Vielen Dank an alle unsere Gäste für die tolle Saison.“ Besonders stolz ist Freizeitzentrum-Mitarbeiterin Petra Bauer auf den neuen Pool Lift. Dieser sorgt als Badeinstiegshilfe dafür, dass auch Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ins „aqua splash“ eintauchen können. „Es macht mich stolz, dass wir im Bad und in der Stadt Traiskirchen so einen Lift unseren Badegästen anbieten können.“ Der Pool Lift war heuer erstmals im Betrieb, die Nachfrage danach war riesig. „Wir haben viele Anfragen von Pflegeeinrichtungen bekommen, wir hoffen, dass er Lift auch in der kommenden Saison so stark nachgefragt wird“, sagt Bauer.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "aqua splash" rund um Freizeitzentrumsleiter Christian Bauer (2. Reihe Mitte) sagen Danke und verabschieden sich von den Badegästen bis zur nächsten Saison. Mit der Traiskirchen Card kommen Einheimische günstiger ins Freibad. Foto: Stadtgemeinde Traiskirchen

Eine brenzlige Situation im Bad war, als einer der Badegäste beim Schwimmen im Wasser einen epileptischen Anfall erlitt. „So einen Vorfall haben wir noch nie gehabt, aber die Rettungskette hat reibungslos funktioniert, die Person wurde sicher aus dem Wasser gebracht“, berichtet Bauer. Jetzt heißt es für die Badmitarbeiter kurz durchatmen und neue Kräfte tanken für die Herbst/Winter Saison, bei der nicht das Bad im Mittelpunkt steht, sondern der Eislaufplatz.