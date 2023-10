Grundsatzbeschluss zur Umwidmung in Ebreichsdorf

Bei diesem Beschluss enthielten sich lediglich die Gemeinderäte der Bürgerliste sowie NEOS Gemeinderat Andreas Goldberg.

Das rund 11 Hektar große Areal wurde vor mehr als acht Jahren von einem Bauträger erworben. Im September 2015 sammelte eine Bürgerinitiative insgesamt 976 Unterschriften für den Erhalt des historischen Reitstalls auf dem Gelände. Jedoch blieb dieser Einsatz erfolglos, da der Reitstall kurz darauf abgerissen wurde und das Areal seither brach liegt. Nun plant der Gemeinderat nach einem damals verhängten mehrjährigen Umwidmungsstopps die erste Umwidmung.

20 Reihenhäuser sollen entstehen

„Nach langen Planungsphasen mit dem Gemeinderat und dem Grundstückseigentümer werden wir mit dem ersten Teil, dort wo der ehemalige Reitstall stand, in die Umwidmung gehen“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ). „Dort sollen vorerst 20 Reihenhäuser entstehen. Das gesamte Gebiet wird vom Land Niederösterreich als Ziel-1-Gebiet bewertet. Das Ziel ist, in den nächsten 10 bis 15 Jahren Doppelhäuser und Reihenhäuser zu entwickeln. Der erste Schritt beinhaltet die Umwidmung eines Teils von Bauland/Agra in Bauland und eines zweiten Teils von Grünland/Sport in Bauland/Wohngebiet“, erläutert der Stadtchef.

Die Gemeinde hat grundsätzlich außer der Umwidmung nichts mit dem Projekt zu tun, plant jedoch Verhandlungen mit dem Bauwerber über Grundstücke für Gemeindebürger. Die Zufahrt zum Areal erfolgt nördlich des Gewerbeparks Nord an der neu errichteten Straße mit einem neuen Links-Abbieger von der B16. Dieser Straßenabschnitt ist bereits gewidmet.

Matthias Hacker, Gemeinderat und Obmann der Bürgerliste, erklärte: „Wir haben uns enthalten, da wir weitere Forderungen für die Umwidmung eingebracht haben, die erst im zuständigen Ausschuss behandelt werden." Er betonte, dass eine Umwidmung akzeptabel sei, wenn alle Forderungen, darunter leistbare Finanzierungsmodelle, Energieversorgungsmodelle, Preisgarantien und eine bevorzugte Vergabe an Gemeindebürger, erfüllt werden.

Hacker fügte hinzu: „Wir sind jedoch dagegen, einfach umzuwidmen, damit ein Wohnbauträger Gewinn erzielt, noch dazu wo reines Gewinnstreben bei Bauriesen seit Benko und den Mietpreisanstieg in deutlich schiefen Licht steht“, betont Hacker.

NEOS gegen weitere Bodenversiegelung

Die NEOS erinnern daran, dass sie bereits vor der Wahl im Jahr 2020 klar gemacht haben, „einer ungezügelten Großversiegelung unserer Natur in Ebreichsdorf in Anbetracht der immer deutlich werdenden Klimakrise nicht zustimmen“ zu wollen und dass sie einige alternative Vorschläge unterbreitet hätten. „Bereits in der Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause haben wir uns dagegen ausgesprochen und halten unser Wort, welches wir Ebreichsdorf gegeben haben. Selbstverständlich erkennen wir die Notwendigkeit für leistbaren Wohnraum. Dieser darf aber nicht zu Lasten der Natur und der kommenden Generation realisiert werden“, sagt NEOS-Gemeinderat Andreas Goldberg.

Hier gäbe es „verschiedene Möglichkeiten, leistbaren Wohnraum zu schaffen, ohne die Natur zu stark zu beeinträchtigen, wie zum Beispiel durch Nachverdichtung.“ Denn, so Goldberg: „Statt neue Flächen zu versiegeln, könnte man bestehende städtische Gebiete nachverdichten. Dies bedeutet, vorhandene Gebäude zu renovieren oder zu erweitern, um mehr Wohnraum zu schaffen, ohne zusätzliche Flächen in Anspruch zu nehmen oder durch Konversion von Industriebrachen“. Dabei würden ungenutzte Industrie- oder Gewerbeflächen in Wohngebiete umgewandelt werden.

„Keine Öffnung ohne Volksbefragung“

Gerüchte über eine mögliche Öffnung der Verbindung zwischen beiden Teilen der Schafflerhofstraße, die bisher durch einen gesperrten Bahnschranken getrennt war, wurden von Bürgermeister Kocevar zurückgewiesen. „Das ist derzeit kein Thema. Wir müssen abwarten, wie sich das Verkehrsverhalten ändert. Es wird keine Öffnung der Verbindung geben, ohne entsprechende Verkehrskonzepte und Volksbefragung der Betroffenen", betonte der Stadtchef.